Un británico va de viaje a Corea del Norte y esto es lo que se encuentra en su habitación de hotel

El creador de contenido británico Harry Jaggard (@harryjaggardtravel), un influencer que comparte sus viajes por el mundo en redes sociales, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando su experiencia en Corea del Norte

"Este es mi hotel en Corea del Norte, y este es el líder supremo, Kim Jong-un, cuando vino, supongo que tal vez para abrir el hotel", ha relataco el creador de contenido al entrar y ver varios cuadros del dictador.

"Me acaban de decir que tengo que quedarme detrás de la línea. Eso es muy interesante", ha comentado mientras observaba los cuadros de Kim Jong-un y un empleado le ha pedido que mantenga cierta distacia.

"¿Por qué está mi habitación está abierta? Chicos, esta es una habitación de hotel de Corea del Norte. ¡Oh, Dios mío! Siento que he vuelto a los años 70", ha exclamado el influencer.

"Este artilugio me está hablando. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Es un micrófono? ¿Hola? Espero que no me estén escuchando", ha preguntado el británico al encontrarse un artefacto que no sabe identificar.

"Bonita cama, hagamos una prueba de cama. ¡Oh, Dios mío, es como cemento", ha comentado el tiktoker al tumbarse en la cama. "Bueno, pero bonita habitación, muy limpia, bonita televisión...", ha añadido también Jaggard.

"Tenemos algunas plantas... Y estas son plantas reales, ¡esto es increíble!", ha señalado el tiktoker. "Oh, vaya. Este es un baño un poco antiguo, pero funciona. Tenemos acondicionador, champú, espuma... Estoy muy contento, ¡muy contento!", ha concluido el británico al ver esta última estancia.

