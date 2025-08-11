Un camarero cuenta qué hizo al pedirse un entrecot  el "cliente más rata" al que ha servido

El popular usuario de TikTok @abrigaca, que es hostelero, ha recreado en un vídeo en esa red social lo que hizo el que, según califica, es el "cliente más rata" al que ha servido jamás.

"Basado en hechos reales", dice junto a la recreación, en la que el camarero va a atender al comensal, que pide "el entrecot este de 400 gramos": "Pero de verdad son 400 gramos, eh".

"Sí, más o menos, 400, 400 y algo...", responde el trabajador, ante lo que el cliente solicita ver la pieza de carne antes de nada: "Tráemelo, que yo le eche un vistazo, que ya he tenido malas experiencias".

El trabajador se lo lleva y el cliente saca entonces de su mochila una báscula: "Yo siempre vengo preparado para estas ocasiones, que ya me las sé". Al comprobar su peso, lamenta que pesa 394. "Te lo he dicho. Me harás un descuentillo. Faltan seis gramos", reclama el cliente.

La escena ha provocado una multitud de reacciones y algunos usuarios recalcan que no está mal pensado lo que hace el cliente. "Pero nunca es de 406gms, ¡qué cosas! Siempre de 394gms o menos", dice uno.

"A ver 6 gr ok. Pero el otro día me colaron uno de 300gr y me dieron uno de 220 gr. ahí si me quejé y pude ver cuánto pesaba porque las apps de control de peso son bastantes exactas", avisa otro.