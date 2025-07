Un camarero lleva la cuenta a un grupo grande de clientes y éstos le sueltan la frase que más enciende a los hosteleros

El usuario de TikTok @equilibrio_en_mis_manos, hostelero en Ibiza, se ha lamentado de la escena que ha vivido con unos clientes en su restaurante, que le dijeron una de las frases que más encienden a los profesionales del sector.

"Me hace gracia la gente que llega, se gastan dinero, una buena mesa, consumen y a la hora de la cuenta, de pagar: ¿a qué invita la casa? Vamos a tener algo claro: en la carta no pone: si entras invitamos a o happy hours", empieza dejando claro.

"La gente entra, come un buen producto, disfruta de una buena armonía, carne, pescados y ya está. Y pagas lo que consumes. Nadie está obligado a invitar. Antes de ayer me llegó una mesa un poquito grande, muy majos. Nada más entrar, sin conocernos de nada: cuidadnos mucho, que somos de fuera y vamos a estar aquí 15 días. Le vendí dos parrilladas de marisco, una parrillada de carne, unos buenos vinitos, postres", explica.

"Y a la hora de pagar me dicen: 'Bueno, ¿y la copa de la casa? Que mira lo que hemos gastado'. Digo: Caballero, han gastado lo que usted me ha pedido que le sirviera'. 'Bueno, pero en otros sitios nos invitan a una buena copa, hasta a un Gin tonic nos han invitado. Digo ya, pero aquí no va a ser el lugar. Les invité a un chupito de hierbas ibicencas, pero se quedaron con la mosca en la oreja y me lo volvieron a decir luego: '¿El Gin tonic no llega?", subraya.

"Digo bueno, tengo una gran carta de ginebras. Si usted quiere que le traiga un Gin tonic le traeré, pero invitación de la casa un Gin tonic... Nadie está obligado a invitar, señores, es muy feo exigir una invitación. Se invita cuando la casa quiere, no cuando el cliente lo exige", insiste.