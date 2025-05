Un camarero provoca muchas reacciones, algunas indignadas, al contar la decisión que tomó al cobrar a una clienta 

El popular camarero y creador de contenido en TikTok @abrigaca, que tiene más de 840.000 seguidores en esta red social, ha publicado un vídeo en el que cuenta una situación que le ha pasado mientras atendía a una pareja en el restaurante en el que trabaja.

"Nuevo debate de una situación que me ha pasado hoy en mi restaurante y quiero saber qué habríais hecho vosotros. Vamos allá. Y es que nosotros, en mi restaurante, tenemos la opción a medida de hacer menú o de hacer carta. Y en el menú va incluida la bebida. Entran vino, casera, agua, cerveza...", ha comenzado explicando el tiktoker.

"El caso es que la mayoría de veces para avanzar faena, pues pedimos la bebida a los clientes cuando llegan. Una vez que ya se han mirado el menú, les ofrecemos: 'oye, ¿qué queréis para beber?'. Y así vamos avanzando la bebida, como se ha hecho más o menos siempre", ha relatado el hostelero.

"El caso es que hoy una pareja de dos personas me han venido a comer y me han pedido agua los dos. Y han dicho: si puedes trae una grande. Hasta nosotros en el menú, por ejemplo, si es agua por persona, ponemos una botellita de medio litro"

"Es decir, yo en vez de traerle dos pequeñitas, como ellos me han dicho una grande, pues he pensado: vale, pues harán en el menú y les pongo una botella grande, que será como dos pequeñitas de medio litro, pues una de litro"

"¿Qué ha pasado? Que finalmente el hombre ha hecho menú, pero la mujer ha hecho solo un plato de carta, un plato único, ¿vale? Pero han bebido agua los dos. Un agua que finalmente ha sido grande porque ellos me han dicho que la querían grande"

"Pues el problema ha venido a la hora de pagar. Y es que, claro, al haber bebido los dos aguas, o a veces me pasa cuando beben vino y casera, que a lo mejor uno hace carta y uno hace menú y beben vino y casera, pues claro, en el menú entra su copita de vino de su casera, pero en el de carta pues algo de bebida le tengo que cobrar", ha expuesto el camarero.

"Pues lo mismo hemos hecho con el agua, ¿no? Que hemos apuntado que un agua pequeña era como la parte, digamos, de agua de la señora"

"Total, que cuando han venido a pagar, han dicho que el agua era la que entraba en el menú, que ellos solo han pedido un agua y que era la bebida del menú, que la mujer, para la carta, no ha pedido nada de beber. Cuando evidentemente se ha bebido su medio litro de agua.

Entonces, yo les he explicado que si hubiera sido de menú solo para el hombre hubiéramos traído un agua pequeña para cada uno y hubiéramos cobrado una de carta. Total, que no lo han querido entender y se han cabreado porque les he cobrado un agua.

¿Qué tengo que hacer yo? ¿Callar y asumir y pagar yo el agua como siempre? ¿O ellos tenían que haber asumido que si la mujer es carta su bebida se tiene que cobrar? Dejadme en comentarios.