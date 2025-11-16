Un cerrajero explica por qué cobran más caro un domingo por la tarde y hay división de opiniones

Sergio Aguirre, un cerrajero disponible las 24 horas y que se hace llamar @sergiocerrajero24 en las redes sociales, acumulando 28.000 seguidores tan solo en TikTok, ha hablado alto y claro para explicar por qué en su profesión cobran más caro al cliente un domingo por la tarde.

Ha comparado su profesión con su antiguo restaurante: "También puse muchos cafés a 1,50 euros, pero es que la cerrajería es un negocio completamente distinto". La diferencia que ha contado es que, en el caso del cerrajero, es él quien acude al domicilio, es el cliente quien llama y, además, en una situación que suele ser una urgencia.

"Pues yo me encargo, yo soy cerrajero y yo te voy a abrir la puerta, pero asumiendo muchas responsabilidades que van implícitas en ese precio, como por ejemplo, que le suceda cualquier cosa a esa puerta y cualquier elemento que se pueda estropear durante la apertura", ha defendido.

Al final del vídeo ha desvelado que el precio de la apertura de resbalón que cobra en una festividad es de 150 euros. Las reacciones han surgido y son hasta 150 usuarios que han dado su opinión, dividiéndose entre los que están de acuerdo y, por otro lado, los que no.

"El tiempo de uno vale"

El usuario @clips.hard_2.0 ha opinado que "se cobra por lo que uno sabe, porque el tiempo de uno vale". Pero el usuario @bat262 no está tan de acuerdo: "150 euros una apertura con resbalón, o sea, un minuto de trabajo. Caro no, carísimo". El usuario Serafino ha estirado el chicle: "Carísimo, además porque saben que juegan con la desesperación de la gente, podría entender si se tira tres horas, pero si la base es 150 es carísimo".

"Pues no es barato, pero tampoco caro. Desplazamiento, festivo y una hora de trabajo", ha defendido el usuario @havivi73. "Me parece correcto si te desplazas a menos de 50 kilómetros: cobras desplazamiento, tiempo y conocimiento", remata @miguel-on.