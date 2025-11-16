Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un cerrajero explica por qué cobran más caro un domingo por la tarde y hay división de opiniones
Virales

Virales

Un cerrajero explica por qué cobran más caro un domingo por la tarde y hay división de opiniones

Lo compara con su antiguo negocio.

Juan De Codina
Juan De Codina
Chris, británico en España habla de los polvorones.
Foto de archivo de un cerrajero trabajando.Getty Images

Sergio Aguirre, un cerrajero disponible las 24 horas y que se hace llamar @sergiocerrajero24 en las redes sociales, acumulando 28.000 seguidores tan solo en TikTok, ha hablado alto y claro para explicar por qué en su profesión cobran más caro al cliente un domingo por la tarde.

Ha comparado su profesión con su antiguo restaurante: "También puse muchos cafés a 1,50 euros, pero es que la cerrajería es un negocio completamente distinto". La diferencia que ha contado es que, en el caso del cerrajero, es él quien acude al domicilio, es el cliente quien llama y, además, en una situación que suele ser una urgencia.

"Pues yo me encargo, yo soy cerrajero y yo te voy a abrir la puerta, pero asumiendo muchas responsabilidades que van implícitas en ese precio, como por ejemplo, que le suceda cualquier cosa a esa puerta y cualquier elemento que se pueda estropear durante la apertura", ha defendido.

Al final del vídeo ha desvelado que el precio de la apertura de resbalón que cobra en una festividad es de 150 euros. Las reacciones han surgido y son hasta 150 usuarios que han dado su opinión, dividiéndose entre los que están de acuerdo y, por otro lado, los que no.

"El tiempo de uno vale"

El usuario @clips.hard_2.0 ha opinado que "se cobra por lo que uno sabe, porque el tiempo de uno vale". Pero el usuario @bat262 no está tan de acuerdo: "150 euros una apertura con resbalón, o sea, un minuto de trabajo. Caro no, carísimo". El usuario Serafino ha estirado el chicle: "Carísimo, además porque saben que juegan con la desesperación de la gente, podría entender si se tira tres horas, pero si la base es 150 es carísimo".

"Pues no es barato, pero tampoco caro. Desplazamiento, festivo y una hora de trabajo", ha defendido el usuario @havivi73. "Me parece correcto si te desplazas a menos de 50 kilómetros: cobras desplazamiento, tiempo y conocimiento", remata @miguel-on.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 