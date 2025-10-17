Un reconocido chef que trabajó con Dabiz Muñoz todavía recuerda lo que le hizo en medio de un servicio

Todos coinciden en que Dabiz Muñoz es un genio. El chef es todo un referente para millones de cocineros que quieren ser como él y quieren aprender las técnicas que desarrolla en sus locales: StreetXo, GoXo, RavioXo y DiverXo.

En 2010, recibió la primera estrella Michelin. En 2007 inauguró DiverXO, un restaurante de cocina fusión que revolucionó la gastronomía de Madrid y por el que recibió en 2012 una segunda estrella Michelin. Todo esto le ha hecho ser elegido mejor chef del mundo por The Best Chef Awards en 2021, 2022 y 2023.

Por eso, el cocinero tiene pupilos por todos los lugares de España y del mundo y suelen hablar maravillas de él y de lo que supuso para su evolución como cocineros trabajar bajo la batuta de Muñoz, que como se ha visto en los documentales que ha protagonizado tanto para Cuatro como para Netflix está obsesionado con su trabajo.

En TikTok se ha viralizado en las últimas horas las declaraciones de Javier Peñalver Honrubia, chef y fundador de Cheesecake BCN. Formado en cocinas como StreetXO Londres y Arzak, de Juan Mari Arzak. Además, como se puede ver en su página web, ha sido chef ejecutivo del primer equipo del RCD Espanyol.

En ese vídeo, Peñalver cuenta lo que le pasó en un servicio con uno de los platos estrella del cocinero, los dumplings de SteetXo: "Yo estaba emplatando un plato, que era un plató de dumplings, me vino Dabiz Muñoz por detrás y me dijo 'chef, ¿no crees que es plato lleva demasiado picante?'. Me giré, lo vi, recogí el papel porque emplatábamos con un papel sulfurizado, lo tiré y empecé de nuevo".

"Trabajas en sabores tan extremos que como no lo claves y te pases de algo el plato lo arruinas", ha señalado, acerca de lo complejo, exigente pero trabajada que es la cocina de Dabiz Muñoz.