Un chico le escribe durante un año, ella se lo cuenta a la novia y la reacción que tiene es de película: ni las telenovelas lo superan

La creadora de contenido Lluna Clark, una de las más populares en España, acumulando ya más de 750.000 seguidores tan solo en TikTok, ha contado la anécdota en la que revela que un chico le ha escrito por redes sociales durante un año para ligar con ella. Al ver que tenía novia, se lo contó, pero la reacción que tuvo esta es surrealista y totalmente inesperado.

El motivo por el que lo ha hecho lo ha dejado claro desde el principio: "He optado por contárselo todo a la novia, pasarle todas las capturas, porque si fuera yo, me gustaría que me lo contaran". Además, ha matizado que ella no ha respondido a los mensajes del chico en ningún momento.

Arrancó con la conversación con algo de misterio, sin contextualizar del todo: "Hola, perdona que te escriba así y sin conocernos, no busco problemas ni discutir, te escribo porque creo que mereces saber algo y si después decides no seguir hablando, lo entenderé.

La primera respuesta que recibe de la novia es tranquila, pero ya sospecha: "Hola... No sé por qué me huele raro esto, pero dime". Lluna, por su parte, ha dicho que lo entiende al ser una mujer que no conoce de nada y le escribe de repente.

Las respuestas de la novia son surrealismo en estado puro

"Me sabe fatal decirte esto, pero tu novio lleva más de un año escribiéndome, diciéndome que siente cosas por mí. no he tenido nada con él, ni siquiera le he contestado, pero me parecía injusto que no lo supieras", le ha escrito inmediatamente después.

La novia, primero, le dio las gracias y le pidió que le enseñara todas las pruebas, no por no creerla, sino porque le resultaba extraño lo que le estaba diciendo. Por supuesto que lo hizo: "Hasta ahí superbién, yo pensaba que la conversación había concluido, pero de repente, al rato, me escribe".

El giro dramático de los acontecimientos llega al cabo de un rato, en el que la novia acusaba a Lluna, después de hablar con su novio, que era ella la que se insinuaba y que "él es un hombre". Todo esto se lo dice sabiendo que la influencer jamás le ha contestado un mensaje.

"Me quedo blanca como la pared", ha expresado Lluna que, alucinada, le insistía en que le había enseñado las pruebas, pero la novia no entraba en razón: "Veo lo que subes, historias para que los hombres te comenten y él es un hombre".

Un giro dramático de los acontecimientos

Lluna, que fue justo, le contestó con todo el sentido del mundo: "O sea, que si tu novia le escribe a otra chica, la culpa es de la chica y de él no? Aunque ella ni le responda". Por si fuera poco, las respuestas van a más:

"Seguro que tú lo provocaste".

"Él me ha dicho que hay chicas que se le insinúan".

"¿Pero qué le voy a provocar? Si ni lo conozco. Mira chica, yo te he pasado capturas, te aviso de lo que hace tu novio y ya te apañarás, entiendo que no lo quieras ver, pero de ahí a que la culpa sea mía... Que no le he respondido ni un solo mensaje", ha vuelto a insistir Lluna.

Y el surrealismo iba a más: