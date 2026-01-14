Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un cliente pide la cuenta, critica al restaurante por cobrarle la tapa y el dueño le da una respuesta para retratarle como nunca
"Parece mentira que usted tenga el atrevimiento de poner un mal comentario", empieza diciendo el propietario.

Un restaurante de tapas.

Un cliente acudió a la Taberna Galatea, un restaurante de tapas y raciones, para consumir un par de bebidas tranquilamente y comer una tapa. Cuando pidió la cuenta, se dio cuenta de que le habían cobrado la tapa, pensándose, quizá, que era un regalo o un detalle. 

Tal fue su 'sorpresa' que no dudó ni un instante en desbloquear su teléfono, buscar al local en Google y escribir, muy brevemente, una reseña de una estrella. Apenas se extendió, ya que solo dejó su crítica en el título, sin ofrecer más explicaciones: "No me gusta nada, cobran las tapas".

El propietario, quien parece revisar las reseñas constantemente para actualizarse sobre la opinión de sus clientes, se quedó atónito ante una crítica que no consideraba justa. A partir de ahí, le ofreció una respuesta que le retrató totalmente porque, sorpresa, no era un simple desconocido, sino un conocido a cuya familia le compra la ropa de trabajo para el personal.

La respuesta del dueño, de 5 estrellas

Gracias al dueño se descubrió cómo se apellidaba el cliente Angoso. La réplica fue dada con toda la educación del mundo, pero a su vez con sinceridad, tratando de retratar la que, en teoría, es la realidad de lo que pasó.

"Así es, aquí se paga lo que pide una caña, un vino, una tapa... Parece mentira que usted tenga el atrevimiento de poner un mal comentario por cobrar lo que vendemos... ¡Usted! Que su familia tiene tiendas de ropa, una de ellas de uniformes de hostelería—donde, por cierto, nosotros compramos—", ha expresado el propietario del restaurante.

Al revés pasó exactamente lo mismo

El hostelero alega que nunca le han regalado nada en la tienda de ropa del señor Angoso cuando han ido a comprar delantales o cualquier prenda necesaria para el personal del restaurante, por lo que le dea bien claro un par de aspectos:

  • "Jamás hemos ido a comprar un pantalón y se nos ha regalado un delantal".
  • "Hasta nos cobran los arreglos, algo normal, porque a la modista habrá que pagarle".
  • "Nosotros no vamos a la pescadería, compramos un pulpo y nos regalan un rape. ¡Y así todo!".

Y concluye el comunicado de respuesta insistiendo: "Qué pena, vergüenza debería darle".

Lo que no deberían cobrarte en bares, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios, conocido como OCU, ha dado una serie de avisos sobre lo que no deberían cobrarte en bares y restaurantes. Eso sí, no significa que sea ilegal, pero simplemente no te lo pueden cobrar sin más:

  • El cubierto: esto sí que no es legal, no se puede cobrar por el servicio o cubierto y debe estar incluido en el precio.
  • El IVA: No se puede engrosar la cuenta añadiendo un 10% adicional al precio de las cartas solo por el IVA. No está permitido el mensaje "IVA no incluido", ya debe estar incluido.
  • Un plus por reserva: lo que sí pueden hacer es cobrar por adelantado una cantidad como reserva, pero que deben descontar en la cuenta final.
  • Suplemento por mesa o terraza: Sí, pero deben indicarlo concretamente.
  • Agua del grifo: la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular dictamina que los establecimientos deben ofrecer siempre de sus servicios de agua del grifo, que no sea envasada, de forma gratuita.
