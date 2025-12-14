Reservan mesa para 7 en un restaurante, no se presentan y tampoco cogen el teléfono al dueño, pero este les tiende la trampa perfecta

Los hosteleros piden por favor siempre a sus clientes que, si reservan mesa y finalmente no pueden acudir, lo avisen para que así ellos puedan utilizar ese hueco con otros comensales. En caso de plantón imprevisto, estos empresarios se enfrentan a pérdidas porque no pueden llenar el local.

Para evitar que eso pase, muchos restaurantes han empezado a pedir un número de tarjeta y avisar de que, en caso de que los clientes no se presenten, les cobrarán un recargo como penalización. Pero no en todos los lugares se hace eso, como ha mostrado el chef Javier Abascal, de Lieva Restaurante Ibérico, en Huelva.

El cocinero ha subido una foto a sus redes sociales en la que se ve una mesa de su local preparada y vacía. "Graciasssssss a las 7 personitas tan amables que hoy nos han dejado tirados al medio día en @LievaRestaurant", ha escrito antes de dar a entender que el cliente que reservó la mesa no le cogía el teléfono cuando le llamó para pedirle explicaciones.

La trampa: llamar desde su número privado

Con lo que no contaba el comensal era con la trampa maestra que le puso el cocinero: "Por supuesto, me he quedado a gusto cuando desde mi teléfono privado sí ha respondido a la llamada...".

Abascal ha explicado que en otro restaurante, llamado Lalola, sí han establecido el requisito de dejar un número de tarjeta como garantía, pero explica que en el caso de Lieva es muy difícil, porque "casi todo es por teléfono".

En las reacciones no todo el mundo está de acuerdo

La reacción que ha tenido el chef ha provocado numerosos aplausos, pero también las quejas de quienes creen que fue demasiado duro con el cliente. Él mismo se ha lamentado por estos últimos comentarios: "No pensé que quejarme de que nos dejen tirados iba a causar este revuelo y me iba a llevar tantos problemas e insultos …. Aunque los buenos los compensan... duelen!".

Un usuario ha alertado, además, de un comportamiento habitual de algunos usuarios: "Hay gente que reserva en varios restaurantes y luego se deciden por uno, muy mal. Sanción económica y así no lo hacen más". Abascal ha avisado ante eso: "Hay listas de estos personajes ….O eso dicen… yo no las tengo".

Las soluciones de los restaurantes a este fenómeno

La Taberna Chiripa, un restaurante situado en el centro de Madrid, anunció hace unas semanas la medida que ha implementado para poner coto a esa costumbre de reservar en varios locales para el mismo día a la misma hora y, finalmente, elegir uno de ellos sin cancelar la reserva en los demás.

"Dado que nos parece una falta de respeto hacia otros compañeros y hacia clientes que sí de verdad quieren venir, hemos decidido que persona que veamos que ha reservado en distintos sitios a la misma hora, vamos a cancelar su reserva en nuestro restaurante para así no fastidiar a otros compañeros y darle la oportunidad a gente que de verdad quiera venir", anunció ese local.