Un cocinero griego lanza este desolador mensaje a todos los que suelen comprar yogures griegos en los supermercados españoles

Uno de los trabajadores del restaurante griego Dionisios, en Madrid, ha lanzado un aviso a todos aquellos que suelen comprar los yogures griegos que se venden en los supermercados de España y que, normalmente, se quejan de que las recetas no les salen como deberían.

El hostelero ve un yogur griego típico de los que se ven en los súper y subraya que eso es "un yogur griego falso" y muestra la textura que tiene un yogur griego de verdad, que parece casi una bola de helado o de mantequilla, muy lejos de ese aspecto casi líquido al que estamos acostumbrados.

"Se llama Straggisto. Straggisto es que es espeso. Esa es la diferencia. Mira y a ver qué te parece mejor de los dos. Lo que no es yogur griego es lo que te venden en el supermercado. Nunca has mirado las letras pequeñas, que te dicen que es 'al estilo griego' y ahora te voy a demostrar la diferencia entre los dos", explica el cocinero en su cuenta de TikTok, @liatoshlias.

"Con esto hago el tzatziki. Por eso los clientes se quejan de que intentan hacer tzatziki y no les sale. Porque para que haga tzatziki necesitan un yogur griego auténtico. Straggisto significa que se deja escurrido, bien escurrido, unos días aquí para que quite todos sus líquidos. En Grecia utilizamos yogur en muchas elaboraciones", señala.

Lo traen de Grecia

Son muchos los usuarios que han querido saber dónde se puede comprar ese yogur verdadero, y el hostelero ha sido claro: "No se vende en España. Nosotros lo traemos directamente de Grecia".

Otra persona ha señalado: "El yogur griego es lo que en España llamamos Cuajada". Y el cocinero también ha respondido: "Cuajada es otra cosa, otra textura, otro sabor".

Yogur griego sin norma clara

La norma de calidad que regula los yogures en España, el Real Decreto 271/2014, establece una definición de lo que es yogur ("el producto de la leche coagulada obtenido por la fermentación láctica mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus en la leche") y también establece seis tipos y denominaciones, pero no regula los yogures griegos.

Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, explicó en El Español que "la receta del yogur griego no está definida por la legislación ni tiene una denominación protegida por el Reglamento 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas alimenticios".

"Así que el primer problema a la hora de denominar un yogur como 'griego' es que no hay un método de elaboración establecido. En la Unión Europea no existe una definición legal de yogur griego", alertó.