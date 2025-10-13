Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un conocido 'influencer' va a una peluquería, gasta 150 euros y a la hora de pagar deja flipando a los dueños
en directo
Hamás completa la entrega de los 20 rehenes con vida y ya están en suelo isralí, a la espera de la liberación de 2.000 presos palestinos
Virales

Virales

Un conocido 'influencer' va a una peluquería, gasta 150 euros y a la hora de pagar deja flipando a los dueños

"Un poco más y le cambiamos el color de los ojos". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Imagen de archivo de un corte de pelo.Getty Images

El mundo de los influencers cada vez es más grande y a cada poco tiempo nacen nuevas figuras de las que muchos no han oído hablar con millones de seguidores en redes como TikTok, donde es mucho más sencillo crecer en seguidores. 

La llegada de esta nueva profesión hace se hayan dado situaciones hasta ahora desconocidas como, por ejemplo, que haya influencers que escriban a sitios para comer gratis a cambio de publicidad o, como en este caso, que vaya a cortarse el pelo y a teñirse gratis. 

Los peluqueros de @lescoutbrand han contado en TikTok que un conocido influencer, que encima llegó sin cita previa y le hicieron un favor para atenderlo, se fue sin pagar dejando una deuda de más de 150 euros. 

Han contado que era martes y tenían la agenda llena: "Nos escribió un influencer que se tenía que cortar el pelo urgentemente". Han añadido que le hicieron el favor y abrieron agenda para él. 

"Todo iba genial. Le hicimos corte, lavado, tinte... un poco más y le cambiamos el color de los ojos. Lo divertido vino a la hora del pago. Y el total de la cuenta le dijimos que eran 150. Y le dijimos: ¿tarjeta o efectivo?", han contado a la vez. 

Y ojo porque la respuesta del influencer no tiene pérdida: "Él nos dice que se había sacado una foto antes en el espejo y que ya si eso no etiquetaba". Y claro, se quedaron flipando pero dijeron que "vale" para "no hacer más grande el problema". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 