Un conocido 'influencer' va a una peluquería, gasta 150 euros y a la hora de pagar deja flipando a los dueños

El mundo de los influencers cada vez es más grande y a cada poco tiempo nacen nuevas figuras de las que muchos no han oído hablar con millones de seguidores en redes como TikTok, donde es mucho más sencillo crecer en seguidores.

La llegada de esta nueva profesión hace se hayan dado situaciones hasta ahora desconocidas como, por ejemplo, que haya influencers que escriban a sitios para comer gratis a cambio de publicidad o, como en este caso, que vaya a cortarse el pelo y a teñirse gratis.

Los peluqueros de @lescoutbrand han contado en TikTok que un conocido influencer, que encima llegó sin cita previa y le hicieron un favor para atenderlo, se fue sin pagar dejando una deuda de más de 150 euros.

Han contado que era martes y tenían la agenda llena: "Nos escribió un influencer que se tenía que cortar el pelo urgentemente". Han añadido que le hicieron el favor y abrieron agenda para él.

"Todo iba genial. Le hicimos corte, lavado, tinte... un poco más y le cambiamos el color de los ojos. Lo divertido vino a la hora del pago. Y el total de la cuenta le dijimos que eran 150. Y le dijimos: ¿tarjeta o efectivo?", han contado a la vez.

Y ojo porque la respuesta del influencer no tiene pérdida: "Él nos dice que se había sacado una foto antes en el espejo y que ya si eso no etiquetaba". Y claro, se quedaron flipando pero dijeron que "vale" para "no hacer más grande el problema".