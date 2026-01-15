Un consultor de restaurantes cuenta por qué algunos menús del día cuestan 20 euros: pone un caso práctico y genera más de 1.000 reacciones

Un profesional del sector hostelero, que se hace llamar en redes sociales como @consultorderestaurantes, ha hablado sobre por qué no considera tan anormal que un menú del día, hoy en día, cueste 20 euros por cabeza.

Lo ha hecho con un ejemplo práctico y después de que una señora preguntara en el restaurante cuánto valía el menú y se marchara tras conocer el precio. "El otro día fui a una gran superficie, no voy a decir cuál, y dije: bueno, pues por curiosidad me voy a llevar un menú de aquí", ha expresado al final del vídeo.

Se llevó, de primer plato, unos espaguetis y luego unas croquetas, que le supuso un coste de 10,40 euros. "Tienes que ir a por ellos, te los llevas a tu casa, te los calientas, te los pones en un plato, limpias los platos, le pones la bebida, le pones el postre y que te lo sirvan, y encima ya está hecho, cuando en un restaurante se hace sobre la marcha", ha relatado.

Un menú del día de 20 euros no le parece caro: 1000 reacciones

No le ha parecido caro un menú del día de 20 euros porque, a diferencia de aquella gran superficie a la que fue, en el restaurante lo hacen solo y únicamente tienes que sentarte y listo. Por ello han surgido más de 1.000 reacciones con opiniones de todo tipo, especialmente de los que sí piensan que es más caro de lo normal, especialmente si se compara a hace unos años.

"¿Cómo que 20 euros? Pero si un menú del día cuesta 10 euros de toda la vida". @MiguelAngel: "Pues en Alcalá de Henares hay una oferta de menús por menos de 20 euros muy grande, con variedad y calidad dignos de reseñar. Entre diario hay hasta por menos de 20 euros un menú en un restaurante con estrella Michelin. Ahí está, se puede buscar...".

Cuánto vale, de media, un menú del día en España

Hostelería de España, junto a la empresa Edenred, elaboró en 2025 una encuesta para comprobar la evolución del menú del día a lo largo de los años. En este se detalla varios aspectos: