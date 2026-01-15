Un consultor de restaurantes cuenta por qué algunos menús del día cuestan 20 euros: pone un caso práctico y genera más de 1.000 reacciones
"No lo veo caro".
Un profesional del sector hostelero, que se hace llamar en redes sociales como @consultorderestaurantes, ha hablado sobre por qué no considera tan anormal que un menú del día, hoy en día, cueste 20 euros por cabeza.
Lo ha hecho con un ejemplo práctico y después de que una señora preguntara en el restaurante cuánto valía el menú y se marchara tras conocer el precio. "El otro día fui a una gran superficie, no voy a decir cuál, y dije: bueno, pues por curiosidad me voy a llevar un menú de aquí", ha expresado al final del vídeo.
Se llevó, de primer plato, unos espaguetis y luego unas croquetas, que le supuso un coste de 10,40 euros. "Tienes que ir a por ellos, te los llevas a tu casa, te los calientas, te los pones en un plato, limpias los platos, le pones la bebida, le pones el postre y que te lo sirvan, y encima ya está hecho, cuando en un restaurante se hace sobre la marcha", ha relatado.
Un menú del día de 20 euros no le parece caro: 1000 reacciones
No le ha parecido caro un menú del día de 20 euros porque, a diferencia de aquella gran superficie a la que fue, en el restaurante lo hacen solo y únicamente tienes que sentarte y listo. Por ello han surgido más de 1.000 reacciones con opiniones de todo tipo, especialmente de los que sí piensan que es más caro de lo normal, especialmente si se compara a hace unos años.
- @JuanAntonio: "¿Cómo que 20 euros? Pero si un menú del día cuesta 10 euros de toda la vida".
- @MiguelAngel: "Pues en Alcalá de Henares hay una oferta de menús por menos de 20 euros muy grande, con variedad y calidad dignos de reseñar. Entre diario hay hasta por menos de 20 euros un menú en un restaurante con estrella Michelin. Ahí está, se puede buscar...".
- @JuanAbad: "Caro no, carísimo. Por menos, comemos en mi casa todos los días cinco personas, y somos de buen comer".
Cuánto vale, de media, un menú del día en España
Hostelería de España, junto a la empresa Edenred, elaboró en 2025 una encuesta para comprobar la evolución del menú del día a lo largo de los años. En este se detalla varios aspectos:
- En 2025, el precio medio del menú del día es de 14,2 euros, un 1,5% más que el año anterior.
- En Baleares (16 euros), Extremadura (13,7 euros) y País Vasco (15,8 euros) no han subido el precio.
- Baleares y País Vasco tienen, junto a Cataluña (15,4 euros), los menús del día más caros.