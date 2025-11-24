Un docente abre un melón sobre los profesores sustitutos de importante reflexión: "¿Cómo lo hacéis?"

Alexandra (@alexandradipta28) es una joven profesora que en redes sociales como TikTok supera ya los 5.000 seguidores y que ha abierto un importante melón sobre los profesores sustitutos, que comprenden periodos muy cortos en los colegios y van turnando diferentes instituciones y que ha hecho reflexionar a multitud de usuarios en los comentarios, entre los que se encuentran también personas del sector educativo.

Ha comenzado el vídeo con una pregunta dirigida a los docentes sustitutos: "¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os afecta el hecho de que, a lo mejor, estéis en un cole una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, y que estemos todo el curso rotando, rotando y rotando?".

Se ha puesto de ejemplo, ya que hace una semana empezó como profesora sustituta en una escuela pública: "Me faltan muchísimas cosas por aprender de la escuela, acabar de interiorizar lo que es la metodología, el sistema, los horarios, los protocolos para determinadas circunstancias...".

"Porque esto es la bolsa pública"

Es un hecho que al final le acaba dando pena, tal y como ha relatado: "Luego me paro a pensar que de aquí a otro tiempo me tocará saltar a otro cole, evidentemente porqe esto es la bolsa pública".

"Qué pena el hecho de que cuando ya te has interiorizado a un cole y ya has aprendido la dinámica y todo, pum, saltas a otro. Esto emocionalmente debe trastocar bastante, otra vez la novedad y la novedad y la novedad", ha argumentado.

Es el cambio constante a lo que los seremos humanos no estamos acostumbrados, según Alexandra. Ha advertido, justo al final, que el vídeo no es una queja, sino que está hecho para saber cómo afecta a otros docentes sustitutos y qué "trucos o estrategias" utilizan para que no afecte tanto el cambio rápido y constante.

En cuanto a reacciones, las opiniones están algo divididas. Por ejemplo, para la profesora y usuaria Alicia, al cambio se adaptaba "fácilmente, la verdad". Para Jose, de Tenerife, tampoco: "No me afecta en absoluto, simplemente estoy agradecido de que no me falte trabajo y de conocer continuamente nuevas personas. Sí es cierto que normalmente me han tocado sustituciones largas, pero no me apego a ningún centro e intento dar lo mejor de mí".