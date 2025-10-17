Un economista explica cuánto dinero hay que dar en una boda para no quedar de rata

Recibir una invitación de boda da miedo porque sabes que no solo se trata de una fiesta, sino un gasto. Por eso, cuando tienes la (mala) suerte de que te lleguen tres en el mismo año, tu cuenta corriente se echa a temblar y el presupuesto doméstico salta por los aires. Eso ha sido lo que le ha ocurrido a uno de los seguidores de La pizarra de Andrés, el canal de TikTok en el que un gurú de la economía que da consejos sobre economía familiar y salud financiera, que le ha escrito para preguntar qué cantidad de dinero es “aceptable” dar de regalo y no quedar como una rata.

Andrés lo tiene claro. Sentado ante la cámara, con camiseta blanca y los auriculares en las orejas, responde a su seguidor con la calma de quien ya ha hecho demasiadas cuentas y, sin pestañear, razona su opinión: “Históricamente, que me corrija alguien si me equivoco, se dan como 150 euros por comensal", sentencia antes de recordar que aunque se meta esa cantidad en un sobre, la cifra “ni siquiera cubre el cubierto en la mayoría de los casos” aunque matiza, con sarcasmo, que todo “depende también de la calidad de la boda.”

Lo que empieza como una respuesta técnica termina convirtiéndose en un retrato del disparate económico que rodea a las bodas. “Se prueba una vez más toda la riqueza que destruyen las bodas. La misma riqueza que se destruye a nivel personal y que se acaban metiendo otros en el bolsillo”, sentencia con tono de profesor cansado.

Y cuando parece que ya lo ha dicho todo, deja caer una frase que mezcla humor negro y agotamiento: “Yo si fuera tú, me iba al baño con unos cordones, me colgaba de ahí y así evitas el sufrimiento lo antes posible.”

Los comentarios son casi un estudio sociológico sobre el bolsillo y el orgullo. Una usuaria zanja el asunto con pragmatismo: “150 está bien, si da para cubrirlo guay, si no, no es tu problema.” Otra opina que “ahora se da de 250 para arriba”, mientras alguien confiesa que “curiosamente cada vez que me invitan a una boda tengo un viaje.”

También hay quien apunta directamente al fondo del problema: “Por qué iba a costear la boda de alguien que decide gastarse decenas de miles de euros en ello.” Y, entre tanto, otros reconocen lo obvio: “Básicamente la boda la pagan los invitados con 250 por cabeza.”