Un economista de la Universidad de Pennsylvania hace esta radiografía de España: así ve el futuro de Sánchez

El catedrático en Economía de la Universidad de Pennsylvania Jesús Fernández-Villaverde ha elaborado en su cuenta de X un extenso resumen de cómo ve la situación política en España a raíz de los resultados mostrados en las encuestas nacionales y autonómicas publicadas en el último mes.

Además, para completar su lectura, también se ha basado en los microdatos, aunque siempre ha pedido cautela por el tiempo que lleva España sin elecciones, que puede hacer que las encuestas pueden estar peor calibradas de lo habitual.

El que también fuera catedrático visitante en universidades como Harvard, Oxford o Cambridge entre ha señalado que "PP y PSOE están prácticamente empatados en votos con unos 7,3 millones cada uno", aunque también ha matizado que "el PP tiene una ligera ventaja con una probabilidad del 60 %, y el PSOE con un 40 %".

Sin embargo y gracias a la ley electoral, que ha comentado que "favorece claramente al PP", la formación que preside Alberto Núñez Feijóo se mantendría por delante con una ventaja de escaños de alrededor de 125–130 frente a 110–115 del PSOE. "El gran ganador en votos es Vox, que ya habría superado los 5 millones y rondaría los 70 escaños", ha completado, remarcando que PP y Vox superarían los 185 con facilidad.

Además, estos resultados ha destacado que supondrían que por primera vez desde la Transición "la derecha nacional (PP + Vox + SALF residual) puede superar el 50 % de los votos válidos".

El éxito de Vox entre la clase obrera y los jóvenes

Fernández-Villaverde ha dedicado varios puntos a Vox, del que ha mencionado que es "el partido más votado entre los menores de 60 años, por delante del PSOE y muy por delante del PP". "También empieza a destacar entre los votantes de menor renta y, como dije hace tiempo, el futuro de Vox está en Getafe, no en el Barrio Salamanca. Cada día es más evidente", ha añadido.

De hecho, ha apostillado que "entre la antigua 'clase obrera' Vox es hoy el partido más votado, por encima del PSOE y muy lejos de Sumar o Podemos". "El discurso de Quero tiene todo el sentido electoral para Vox", ha sentenciado.

Ese éxito de la formación ultraderechista afecta de lleno al PP, cuyos votantes se concentran entre los mayores de 65 años: "El PP tiene un problema demográfico estructural más grave que el PSOE porque su electorado está muy concentrado en los mayores de 65 años. El electorado del PSOE está distribuido de manera más equilibrada".

"A la velocidad actual, Vox podría hacer un sorpasso al PP en 2–4 años, convirtiéndose en el principal partido de la derecha", ha vaticinado el economista, recordando que esto ya ha pasado en Cataluña, donde Aliança Catalana ya ha adelantado a Junts. "Cataluña, en este aspecto, va cuatro años por delante del resto de España", ha señalado.

No da esperanzas a Pedro Sánchez

El economista no ha dado esperanzas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con las que pueda revalidar la presidencia: "No existe un escenario razonable en el que el PSOE pueda formar gobierno con sus aliados actuales, especialmente si Sumar y Podemos compiten por separado".

"La caída de Sumar/Comuns en Cataluña hace imposible cualquier camino a los 176 apoyos", ha explicado Fernández-Villaverde, señalando que "la única estrategia disponible para el PSOE es absorber a Sumar todo lo posible para quedar por delante del PP en votos (y quizá en escaños) y esperar que la UE fuerce una gran coalición PSOE–PP".

"¿Preferiría el PP esa opción a gobernar sin ser la lista más votada y dependiendo del apoyo externo de Vox, que querrá destruirlo a medio plazo?", ha planteado el especialista.

Finalmente, ha acabado comentando que el PSOE necesita prolongar la legislatura porque "cuanto más dure, más votos pierde el PP y más gana Vox" y hasta ha abierto la posibilidad "difícil, pero no imposible" de que en unas elecciones en 2027, la formación ultra pueda superar al PP. Además, sobre "el derbi Sumar–Podemos, Sumar retiene dos tercios de ese espacio y Podemos, un tercio".