Un enfermero lanza esta pregunta tras los graves incendios en España: para tomar nota

El enfermero Héctor Castiñeira, conocido en las redes sociales como Enfermera Saturada, ha publicado un mensaje en las últimas horas en el que ha hablado de la situación que se está viviendo en España con los graves incendios forestales en varios puntos del país.

Hasta el momento, bomberos, militares de la UME y servicios de emergencias tratan de hacer frente a 12 incendios en varias zonas de España. Los más graves se encuentran en Ourense, Zamora, León y Extremadura, aunque las altas temperaturas previstas para este fin de semana mantienen en alerta a otros municipios.

Pero Héctor Castiñeira ha puesto voz a lo que muchos piensan, tras la frase que algunos de los bomberos y las personas que están luchando contra las llamas y están tratando de extinguir el fuego.

"Covid: faltan medios. Filomena: faltan medios. DANA: faltan medios. Apagón: faltan medios. Incendios forestales: faltan medios", ha detallado en la primera parte del mensaje.

Héctor Castiñeira, más conocido como Enfermera Saturada, ha terminado su tuit, que acumula más de 1.000 me gusta, planteando una pregunta que muchos se hacen: "¿Estamos preparados para afrontar alguna emergencia importante?".

En declaraciones a TVE, Borja Martínez. alcalde pedáneo de Anllares del Sil, en El Bierzo (León), ha hablado precisamente de la falta de medios previa para prevenir los graves incendios. "Los cuatro primeros días los hemos apagado los vecinos. Los apagábamos por las noches, por el día se volvía a reproducir. Tenemos todos un poco de desazón y mala leche porque ahora se está gastando una cantidad de dinero ingente, cuando lo podríamos haber solucionado con poquita cosa", ha razonado.

Al preguntarle sobre la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Palacios del Sil, ha asegurado que le da "sonrojo". "Estoy viendo muchos coches oficiales que estos días no aparecieron por aquí y no sé, me parece que no están a la altura. Nunca nos tuvieron en cuenta. Nadie se acuerda de la zona de El Bierzo", ha razonado.