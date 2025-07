Un español alucina al llegar a Noruega con cómo tratan allí los clientes a los camareros: luego lo entendió

Los habitantes de los países nórdicos tienen fama, al menos en España, de ser personas extremadamente educadas y civilizadas. Vamos, el claro ejemplo de que lo que es ser un país avanzado.

Quizá por eso al usuario @juristavalhalla le sorprendió mucho ver cómo trataban allí a los camareros en los restaurantes. Aunque admite que, con el paso del tiempo y al conocer la cultura y el idioma, acabó entendiéndolo.

"Mis primeros días en Noruega los noruegos me parecieron personas muy irrespetuosas. Pero todo se debía a un malentendido y a mi propia ignorancia. Cuando llegué empecé a trabajar de camarero y el idioma no me lo sabía mucho, aunque intenté desde el principio ir aprendiéndolo", empieza admitiendo.

"Pero una de las cosas que noté al principio fue que me llamaban por 'du', que quiere decir tú. Y claro yo me paraba y mientras mi cara mostraba una sonrisa amable yo por dentro estaba pensando: Esta gente... du de qué", recuerda.

"No te lo tomes a mal. Si trabajas de camarero aquí en Noruega y te llaman de du es una forma muy de ellos de llamarte, de decirte: 'Oye, disculpa, ¿puedes venir un momento? Puede servir como lección de que no podemos sentenciar a nadie sin tener todos los conocimientos posibles. Fue por mi ignorancia, pero es muy normal ya no solo en los restaurantes. Mis compañeros de oficina también decir: 'Tú, ¿me puedes ayudar con esto?", explica.

El usuario insiste en que es un "tú amable, no de: 'Oye, tú, pringado, ven aquí un momento'. Yo no me acostumbro cuando estoy en un restaurante, pero sí lo hago con mis compañeros, con gente con quien tengo confianza", apunta.