Un español asegura que Marruecos no es el país que dicen: "De los más seguros que he visitado"

El creador de contenido malagueño conocido en TikTok como @Ramontelli es un amigo seguro de los viajes, enseñando diferentes culturas y curiosidades de otros países. Esta vez ha aterrizado en Marruecos y tras pasar allí unos días ha comprendido que lo que dicen de este no tiene nada que ver.

"Me acuerdo de la primera vez que vine a Marruecos, estaba superasustado con el tema de los robos, como al final Marruecos tiene muy mala publicidad en España por culpa de 10 zumbados, no dejaban de ser 10, yo ni sacaba el móvil, tenía mucho cuidado con el dinero...", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado 70.000 visitas y más de 5.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Sin embargo, aquella vez se juntó con dos personas que le enseñaron que era un lugar muy tranquilo y muy seguro, tal y como ha contado. "Cuenta la leyenda que si la policía te pilla robando, mejor que te vayas del país antes de que te pillen, que son muy estrictos, tienen mano dura y por eso aquí no hay apenas ladrones ni nadie se atreve a robar", ha relatado.

"Si tenéis miedo por la seguridad, por toda la experiencia que yo he tenido, es uno de los países más seguros en los que yo he estado, no tenéis ningún tipo de problema de robo, es muy, muy, muy, raro", ha añadido. Ha rematado advirtiendo de que es más probable que roben en España antes de Marruecos por las consecuencias que tienen los ladrones en cada país.

Ha cosechado cientos de reacciones con opiniones bastante divididas, pero la gran mayoría ha estado de acuerdo con @Ramontelli, aludiendo a las duras leyes en contra de los ladrones que han establecido en Marruecos. "Marruecos es seguro, elegante, hospitalario, etc", ha explicado la experta en análisis social y etico Laura.