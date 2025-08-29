Un español se va a buscar trabajo a la costa italiana y lo que se encuentra al llegar es para no dar crédito

El usuario de TikTok @anzonigarciaa ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando cuál es la situación que se ha encontrado al irse a buscar trabajo a Rimini, una de las zonas más conocidas de la costa italiana.

"Rimini, la ciudad que fue el centro del turismo italiano y hoy está casi vacía", ha manifestado el español en el vídeo, justo antes de enseñar lo completamente desierta que está la playa en la que se encuentra.

"Es que estoy flipando, tío, es que mirad. Hamacas, hamacas... Todo esto son como baños, ¿ves? Porque están como numerados. Y habitaciones de hoteles", ha comenzado mostrando el español.

"Un parque; aquí hay una pista que hay dos personas jugando... Es que no hay nadie, tío. Y mirad qué puta fila de hoteles que hay aquí. ¡Todo el paseo! O sea, kilómetros y kilómetros de paseo, no acaban nunca los hoteles. Una noria ahí final... Y todo vacío, loco", ha destacado el tiktoker.

"Mirad, esta es la playa. Y la playa está vacía, eh. Estoy yo aquí, dos personas más por aquí, pero la playa vacía, tío", ha concluido el usuario, quien no daba crédito a la poca gente que había en la zona.

"Nuestra idea principal este verano era venir a Rimini a buscar trabajo en algún hotel que ofreciera alojamiento, durante el mes de agosto y parte de septiembre", ha explicado el español en la descripción del vídeo.

"Sabíamos que no era fácil, sobre todo por las fechas, pero aún así queríamos intentarlo. Rimini nos parecía un sitio turístico, con muchísimos hoteles (que los hay), y pensábamos que podía ser un buen lugar para probar suerte", ha apuntado Anzoni.

"Pero al llegar, nos hemos encontrado una realidad muy diferente: muchos hoteles cerrados, otros directamente abandonados, y los pocos que están abiertos, bastante vacíos", ha asegurado el usuario.

"El ambiente general ha sido muy distinto al que esperábamos. Eso sí, no lo vemos como una decepción ni una pérdida de tiempo, porque sabíamos que esto podía pasar", ha contado el creador de contenido.

"Así que ahora pasamos al Plan B: aprovechar el viaje y recorrer Italia. Porque aunque no hayamos encontrado trabajo, sí que estamos encontrando experiencias, lugares nuevos y momentos que merecen la pena. Esto forma parte del proceso. Probar, equivocarse, adaptarse y seguir", ha concluido, tomándoselo con filosofía.

"Se está hablando mucho de esto acá en Italia. Es la primera vez que me sale un vídeo en español hablando de esto. Pero sí, las playas están vacías. Pasa que se pasaron con los precios. Cuesta menos ir a vacacionar a otros países que quedarse en Italia", ha apuntado una usuaria italiana.

"Vivo en Rimini hace varios años, doy testimonio que esta muy vacía este año... es que está muy caro"; "Los italianos van en España o Croacia para ir de vacaciones, le cuesta menos que ir en una playa italiana", han comentado otros internautas.

"Eso ocurre cuando se privatizan las playas como está ocurriendo en muchos lugares de Italia. Eso en España es impensable por la ley de costas"; "En Italia se pasan con la privatización de las playas. Es carísimo ir a la playa en Rimini, tienes que pagar las hamacas para poder quedarte ahí. Imposible para una familia", han apuntado otros.