Un español va a Costa Rica y se queda maravillado con cómo son allí los billetes de dinero

El usuario de TikTok @hugokyoto está provocando numerosos comentarios tras comentar en esa red social algunas cosas que le han llamado mucho la atención en Costa Rica.

¿La primera? Los billetes de dinero que tienen allí: "Me ha parecido muy loco, pero igual estáis tan acostumbrados aquí que os da igual. Los billetes son como de plástico, que te puedes meter en la playa con ellos y son muy bonitos".

Además destaca que si los dobla "se continúa el dibujo por el otro lado": "Este es muy bonito con el oso perezoso ahí. En Europa nuestros billetes son super aburridos".

También dice que le ha sorprendido que a "las especias que le echas a la comida" allí le llaman olores.

"Otra cosa que me llamó bastante la atención es que aquí tenéis ambulancias que son coches", dice antes de seguir: "Fui a una gasolinera a revisar el aire de los neumáticos del coche y no me entendía porque aquí le decís llantas a lo de goma. Él me decía de revisar el aire de las llantas y en España las llantas es lo metálico entonces decía: no me cuadra algo".

Y la última: "Esta me hizo demasiada gracia, que es cuando te despiertas con resaca aquí le decís amanecer de goma".

En los comentarios, una usuaria apunta: "Antes los billetes no eran así y mi padre se metió con la cartera en la playa 🥴🥴🥴". Y otro: "Soy tico y desconocía el detalle de nuestros billetes 😄.... ¡Qué bien que lo esté pasando bien en CR!".