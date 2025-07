Un español cuenta qué aplicaciones de citas utiliza para quedar con chicos en China

Guille, un español homosexual que se fue a vivir solo a China, ha contado en el podcast Un chino y medio (@unchinoymedio_oficial) cuáles son las aplicaciones que se usan en el país asiático para tener citas entre chicos.

"¿Qué apps utilizaste para quedar con chinos?", ha comenzado @chickenpapi, uno de los presentadores del podcast. Una cuestión a la que el entrevistado ha respondido sin titubeos: "Las internacionales".

"Los chinos en China usan VPN para usar esas apps para ligar", ha afirmado el otro presentador del programa, @jiajunyin2. "También con extranjeros", ha añadido @chickenpapi.

"Y entre ellos, supongo", ha incidido el entrevistado, quien además ha comentado en tono bromista: "Cuando invitéis a un chino gay le preguntáis: '¿Cómo ligas en China con otros hombres?'".

"Tienen un código secreto o algo, por si lo captan las cámaras jajaja", ha bromeado el presentador, lo que ha dado pie a que Guille cuente una de las prácticas habituales que se daban hace unas décadas en España entre los chicos del colectivo LGTBIQ+.

"Bueno, aquí había un código secreto entre los gays. Tú llegabas y cuando te gustaba alguien y entonces tenías duda sobre si a lo mejor puede ser gay o no, tú le decías: 'Oye, ¿tú entiendes?'", ha relatado el español.

"Y entonces si te decía: 'Sí entiendo', es que era gay. Y si te decía: '¿Entender el qué?', pues decías: 'Ay no, perdona, me he equivocado'", ha explicado el entrevistado.

Volviendo a las aplicaciones, Guille ha explicado más sobre cómo funcionan. "La mayoría de las aplicaciones gays pues tú das like y si la otra persona da like te hace el match. No solo es en el Tinder eso del match, es en casi todas", ha apuntado.

"Tú puedes poner como un buscador y tú decir los parámetros: la altura, el color del pelo, el tamaño de los pies, el origen étnico, el tamaño del pene...", ha aclarado el entrevistado.

"Tú puedes poner como cien mil cosas, como cuando compras un coche y dices: 'Pues que tenga menos de x kilómetros, que tenga este combustible, que sea anterior a este año, que no sé qué... Pues lo mismo", ha ejemplificado.

"¿Y te salieron muchos chinos ahí o...?", ha preguntado el presentador, a lo que el español ha respondido: "Sí. ¿Y sabéis que hay una aplicación...? Las aplicaciones gays están muy especializadas, no son como las heteros, que son como muy genéricas. Hay una específica en la que solo hay asiáticos y negros", ha expuesto el español, dejando a los presentadores impactados.