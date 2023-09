Un español se encuentra 600 dólares en el hotel de Australia donde trabaja y hace esto con ellos

El usuario de TikTok @alex.cst__, un español que trabaja como aparcacoches en un hotel de Australia, ha compartido en esa red social lo que hizo cuando se encontró 600 dólares olvidados en una habitación.

"Me enviaron a hacer un chequeo de las habitaciones para ver que los clientes se habían ido. Y en una de ellas me encontré 600 dólares en efectivo en la cama. Sin clientes, con el check out hecho", describe.

El hombre destaca que, por tanto, "eso ya no era de nadie": "Iba para el bolsillo y aquí no se entera nadie. ¿Pero sabéis qué hice yo? Cogí y avisé a mis jefes de que había allí 600 dólares. Mucha gente dirá: 'Eres gilipollas, no te los has quedado por tonto'. La verdad que sí, si lo ves desde un punto de vista de quedarte el dinero seguramente sea retrasado mental".

"Pero yo lo hice porque soy un tío legal. Ya te digo yo que al cliente que se lo dejó no le hace ninguna falta porque está pagando un montón de pasta por noche aquí, a mí me hace más falta que a él, y mira que a mí no me hace falta. Pero paso de líos, prefiero ser una persona legal, quedar bien con la gente", destaca.

El usuario asegura que llamaron a ese cliente y estaba super agradecido de que hubiesen llamado. Y finaliza: "Suerte de que le tocó una persona como yo, legal, 100% honesta".