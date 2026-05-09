Un español que lleva 14 años viviendo en China alucina con los taxis que circulan allí: "Creo que estoy viajando en el tiempo"

China es una de las grandes potencias tecnológicas mundiales, impulsando un ambicioso modelo de innovación basado en la inversión pública, el crecimiento de compañías digitales y el desarrollo estratégico de sectores clave como la inteligencia artificial o el 5G.

Para comprobarlo, solo hay que darse un paseo por las calles de alguna de sus principales ciudades. Esto es lo que ha hecho un español que lleva 14 años viviendo en China. "A veces os juro que creo que estoy viajando en el tiempo", asegura en su cuenta de TikTok.

El hombre detrás de @elgatochinovlog cuenta que ha pedido un taxi y llega un vehículo sin conductor, totalmente automatizado. "Es un taxi robocito", afirma entre risas. Seguidamente, sube al coche para trasladarse a su destino.

"Es un coche de Arcfox, que es una marca de una empresa estatal de China", informa a sus seguidores antes de pulsar un botón para iniciar la marcha. "Parece que hay un fantasma, es muy gracioso", apunta @elgatochinovlog.

"No llega a tres euros"

El vehículo cuenta con una pantalla de seguridad para que los clientes no toquen el volante ni ningún elemento que intervenga directamente en la conducción. A través de unas pantallas, el usuario puede controlar la temperatura del taxi y programar el recorrido, entre otras cosas.

"Tiene un sistema con cuatro LiDAR, con diez cámaras, sensores de onda milimétrica... para ver y sentir todo lo que hay alrededor", explica este español. "En China hay unas 10 millones de personas entre taxis y conductores de otro tipo con licencia", informa, mientras que en España "debe haber unas 60-100 mil".

Una cuestión que le hace reflexionar sobre qué pasará dentro de unos cuantos años: "Tengo que leer qué plan tienen para una transición de este tipo de trabajos manuales, cómo se hace que tanta gente de golpe tenga que transicionar hacia un trabajo distinto".

Antes de terminar el video, @elgatochinovlog informa del precio del viaje que ha hecho en este "robocito taxi": "Nos ha costado 23 yuanes, no llega a tres euros. 12 minutos de viaje. Esto en una app distinta hubiese sido un poquito más caro... ahora están haciéndolo más barato para que la gente pueda probarlo y se enganche a estos taxis robot".