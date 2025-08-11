Un español muestra cuánto gana lavando platos en Suiza y las respuestas se cuentan por cientos

¿Cuánto se puede ganar como lavaplatos? Lo normal sería pensar en un salario modesto, acorde a un trabajo duro pero sin grandes exigencias de cualificación. Sin embargo, en Suiza, como ocurre en tantas otras cosas, las reglas del juego cambian radicalmente. Al menos, eso se deduce del último vídeo publicado en TikTok por Pablo Casas, un joven español que se mudó al país helvético para buscarse una vida mejor que en España y que, tras cuatro meses entre vajillas y estropajos, ha dejado con la boca abierta a sus seguidores al revelar cuánto ha cobrado exactamente por fregar platos. El dato es, cuanto menos, impactante.

“Hoy os voy a enseñar este salario que es de enero para que veáis la realidad de lo que se cobra aquí”, arranca Casas, que antes de cambiar de puesto pasó cuatro meses como lavaplatos en un restaurante suizo. Frente a la cámara, sostiene la nómina y la va desmenuzando con detalle. “Como salario base, yo tenía 3.372 francos más los 280 de ese salario extra anual que se divide entre los 12 meses”. Resultado: 3.653 francos brutos.

A partir de ahí, llegan las restas de "un montón de cosas” que resume en: 505 francos que se van en impuestos o cotizaciones y, otros 300 por el valor de las comidas que le abona el mismo restaurante. “Sumando todo y restando todo”, dice, el sueldo neto se queda en 3.039 euros después de convertirlo desde francos suizos echando mano de la calculadora de Google, para que sus seguidores lo tengan bien claro.

Pero el golpe golpe final llega cuando Pablo Casas decide poner su sueldo en perspectiva y decide plantearle una pregunta a ChatGPT: "¿De qué tendría que trabajar en España para ganar 3.039 euros al mes? La respuesta, como se ve y escucha en el vídeo, le dejó tan sorprendido como contento: “De lavaplatos en Suiza estaba cobrando lo mismo que un piloto comercial en aerolíneas regionales”. La comparación de la inteligencia artifical, sin embargo, ha provocado un auténtico terremoto de reacciones en los comentarios.

Ya se cuentan por centenas y en su conjunto demuestran la indignación que ha generado el vídeo, sobre todo, al poner en evidencia la diferencia de sueldos que hay entre España frente a lo que cobran los trabajadores en Suiza. Sin embargo, hay seguidores del tiktoker español que no olvidan ciertos detalles y ponen el foco en el coste de la vida que conlleva vivir en el país alpino, como le pregunta un usuario : "¿Los precios y gastos en Suiza son iguales a los de España? Para saber lo que te queda al final de mes”. Ante esta dualidad, otro seguidor lanza una pregunta que resume la contradicción: "Todo el mundo diciendo que se ahorra menos que en España... ¿Entonces por qué todos se van a Suiza?".

El debate se aviva aún más con comentarios como el de Maretachan, que defiende con vehemencia a quienes se marchan a trabajar al extranjero: "No sabéis qué hacer para justificar vuestra vida criticando a los que se van a Suiza sin haber salido de vuestro pueblo. Hay pisos en Madrid más caros que en Suiza, y el tema del seguro son menos de 100 euros al mes. Yo estuve viviendo dos años en Dinamarca y gracias a eso me compré una casa con 25, trabajando solo en España imposible". El debate está servido.