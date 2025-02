Un español prueba en Filipinas la tortilla de patatas: cualquier parecido con la realidad es coincidencia

El tiktoker @rubenholg está en Filipinas y por casualidad ha encontrado un restaurante en el que sirven lo que allí llaman "spanish omelet", es decir, tortilla española. Nada más ver los ingredientes ya puede uno darse cuenta de que la cosa no va a salir bien.

En la carta pone que esta tortilla lleva patatas, cebolla, tomate y cebollino cuando, según Dabiz Muñoz, uno de los mejores cocineros del mundo, la tortilla española lleva huevo, patata y aceite.

"No sé qué nos van a traer pero yo confío", ha dicho antes de pedir el café español y la tortilla de patata. "Me espero cualquier cosa. La tortilla me da un miedo", ha añadido después.

Cuando llega la tortilla ve que lleva maíz y le dicen encima que le ponga mermelada: "Es la tortilla de patatas menos tortilla de patatas que he visto en mi vida. Más que a tortilla de patatas sabe a sopa de pollo".