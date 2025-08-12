Un español ve este cartel en Noruega y no hay mejor forma de mostrar que allí no se andan con bromas

El cartel que un español ha visto en Noruega deja bien a las claras cómo se toman de en serio allí el cumplimiento de las normas y la poca broma que se gastan cuando alguien no cumple.

El letrero en cuestión lo ha subido a X el usuario @PacoFerez junto al mensaje: "En Noruega lo tienen claro. Toda falta de respeto a la sociedad tiene sus consecuencias. Ojo, es un cartel real".

En el cartel se puede ver cómo se prohíbe orinar en ese lugar, pero lo que realmente llama la atención es que, justo debajo, se deja bien claro las consecuencias que puede tener no cumplir la norma: con unas tijeras y unos huevos situados justo al lado.

En otros mensajes posteriores, el usuario ha explicado que la fotografía se la ha mandado un conocido que estos días está de viaje en Noruega. "¡Queremos ese cartel aplicado a otras muchas escenas cotidianas! O, al menos, yo porque me rechiflaaaa", ha respondido una usuaria.

No es la primera vez en los últimos días que algo de Noruega llama la atención en las redes sociales. Hace poco, el usuario @juristavalhalla provocó multitud de reacciones al explicar que le sorprendió mucho ver cómo trataban allí a los camareros en los restaurantes. Aunque admite que, con el paso del tiempo y al conocer la cultura y el idioma, acabó entendiéndolo.

"Mis primeros días en Noruega los noruegos me parecieron personas muy irrespetuosas. Pero todo se debía a un malentendido y a mi propia ignorancia. Cuando llegué empecé a trabajar de camarero y el idioma no me lo sabía mucho, aunque intenté desde el principio ir aprendiéndolo", empezaba admitiendo.

"Pero una de las cosas que noté al principio fue que me llamaban por 'du', que quiere decir tú. Y claro yo me paraba y mientras mi cara mostraba una sonrisa amable yo por dentro estaba pensando: Esta gente... du de qué", recordaba antes de añadir: "No te lo tomes a mal. Si trabajas de camarero aquí en Noruega y te llaman de du es una forma muy de ellos de llamarte, de decirte: 'Oye, disculpa, ¿puedes venir un momento?".