Un español va de viaje a Tailandia y deja este importante consejo que puede evitar muchos accidentes

El usuario de TikTok Aaron Deache (@achedeh), un español que está de viaje con su pareja en Tailandia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok dejando un importante consejo que puede evitar muchos accidentes.

"En Tailandia os vais a joder la vida por esta sencilla razón: una moto. Llevo solo tres días en Tailandia y las otras veces que venía también lo he visto y ya visto accidentes", ha comentado el español.

"Y es que no es normal que si no habéis llevado motos en vuestra vida vengáis a Tailandia, uno de los países con más muertes por accidente de moto del mundo, y os alquiléis una moto, toméis dos cervezas, vayáis sin casco y haciendo el tonto por ahí", ha criticado el tiktoker.

"Porque al final las cosas se pagan. Ayer mismo estaba comiendo, vimos un ostión y una chica en el suelo. Y todos tienen más o menos el mismo perfil: gente de 18-20 años que no han llevado una moto en su puta vida, cogen la moto y se ponen a andar por ahí", ha señalado Aaron.

"Pues lógicamente si estás en un país que se conduce además por otro lado -a no ser que vegas de Reino Unido- que es una locura, que la gente no respeta las normas, ni tiene normas...", ha relatado el usuario.

"Que no llevas casco porque tampoco pasa nada por no llevar casco, que te tomas una cerveza porque estás aquí de chill y te tomas una cerveza...", ha añadido el español.

"Pues todo es una combinación muy mala y va a acabar con una pierna rota, un brazo roto o lo que sea. Así que sed un poco responsables y no cojáis moto. Coged una bici o un grab, que son súper baratos", ha asegurado.

"O si vais a venir aquí aprended a llevar moto antes. Si tú tienes un viaje planificado para Tailandia dentro de tres meses aprende a llevar moto", ha aconsejado el tiktoker.

"Que tienes un colega con una moto en tu país, te das una vueltica, aprendes a llevarla y ya está. Y si venís aquí no bebáis alcohol y llevad casco si no tenéis ni puta idea, ¿no?", ha apuntado el viajero.

"Yo, por ejemplo, no llevo casco, lo hago mal. Pero yo llevo llevando motos toda mi vida, desde niño. Y voy con mucho cuidado, que mi mujer me dice que acelere un poco porque voy con cuidado", ha confesado el usuario.

"Yo he llegado hace tres días, hasta que no me acostumbre prefiero ir con cuidado. Las cosas hay que hacerlas con cuidado, que esas cosas al final se pagan siempre, 100%", ha concluido Aaron.