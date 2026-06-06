Un español que vive en Suiza pone los puntos sobre las íes sobre lo que muchos piensan del país

El creador de contenido español conocido en redes sociales como @SuizaEnEspañol, por sus vídeos dedicados a su día a día en Suiza y a diferentes aspectos del país con el objetivo de informar a quienes también quieran ir a vivir allí para trabajar, ha publicado un vídeo en el que desmiente hasta cinco mitos.

"Son cinco mitos que la gente repite sobre Suiza, pero que son falsos, antes de venir, yo también los creía todos", ha expresado el joven español al principio del vídeo, que ha acumulado más de 15.000 visualizaciones en apenas unas horas (y subiendo).

Lo primero de lo que ha hablado es de la idea de que Suiza es "un paraíso fiscal": "Y no lo es ni de lejos, Suiza tiene secreto bancario limitado, intercambio automático de información con la Unión Europea y obligación de declarar cuentas en el extranjero". Además, comenta que quienes viven allí pagan "impuesto federal, impuesto cantonal, impuesto comunal, seguridad social...".

"Lo que es un paraíso fiscal, no es"

"Suiza tiene impuestos más bajos que en Europa, eficientes y bien gastados, pero paraíso fiscal, lo que es paraíso fiscal, no es", ha añadido. El segundo mito es que "todos los suizos son ricos", algo que ha dejado claro que es falso: "También hay pobreza, hay gente con dos empleos, hay familias que no llegan a final de mes, hay muchas personas que dependen de la asistencia social".

Aunque admite que es un porcentaje muy pequeño comparado con otros países, insiste en que existe igualmente: "No todo el mundo tiene sueldazos y el nivel de vida es bastante caro".

"La vida social aquí es ir hacer senderismo..."

El tercer mito que ha querido desmentir es que Suiza es un país aburrido y en el que no hay nada que hacer: "Aquí no es la fiesta hasta las seis de la mañana, no es irte al bar con los amigos, la vida social aquí es irte a hacer senderismo, tomarte unas cervecitas en la orilla del lago".

El cuarto mito es que en Suiza es "imposible" hacer amigos: "Falso, es cierto que al principio es difícil, pero no imposible, es muy distinto a hacer amigos en España o en Latinoamérica".

El último mito que ha querido desmentir es que en Suiza "es fácil hacerte rico", el que más ha escuchado: "No es falso, es falsísimo. Cierto que los salarios son altos, pero el coste de vida también".