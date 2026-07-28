En Estados Unidos analizan la situación de Madrid: "La ciudad se ha topado con una cruda realidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una visita a las zonas afectadas por los incendios.

El gran incendio de la Sierra Oeste de Madrid, que ya ha calcinado unas 34.000 hectáreas del territorio madrileño y ha obligado a evacuar una docena de municipios, es una de las noticias que destaca el prestigioso diario estadounidense The New York Times, que ha analizado lo que supone para la región esta catástrofe natural.

El artículo tiene un titular ya muy expresivo: "Una llamada de atención': Los incendios forestales masivos perforan la burbuja de Madrid". Según el rotativo americano, "Madrid está en pleno auge, tanto cultural como económicamente, pero los incendios forestales que asolan las cercanías de la capital han supuesto un baño de realidad".

De acuerdo con ese texto, "en los últimos años, los expatriados adinerados, los trabajadores inmigrantes y la atención mundial han convertido a Madrid en una próspera capital europea", pero avisa de que "a medida que las llamas del lunes alcanzaban nuevas zonas alrededor de la capital y se extendían a más regiones del país, la ciudad se topó con una cruda realidad".

"Un presagio de los daños que se avecinan"

"En un país gobernado por un gobierno que se ha caracterizado por la seriedad con la que aborda el cambio climático, las llamas se han acercado peligrosamente a la capital. Los incendios en los alrededores de Madrid han conmovido hasta las lágrimas a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. Los expertos afirman que son un presagio de los daños que se avecinan en el continente que se calienta más rápidamente del mundo", advierte el New York Times.

El mismo rotativo incide en que "según los expertos, los incendios se debieron en parte a la pérdida de la cultura rural, que se encargaba de la gestión forestal": "La disminución del pastoreo y de la tala de árboles provocó que bosques y paisajes en toda España, y en la región metropolitana de Madrid, permanecieran intactos, un factor potencialmente explosivo al combinarse con la sequía, una condición que se ve agravada por la quema de combustibles fósiles".

Según un balance de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil oficial en redes sociales, son ya más de 56.500 los vecinos confinados por el avance de unas llamas que además obligan al corte de 13 carreteras y por el que cuatro localidades están confinadas. En torno a 3.000 personas se alojan en los 24 puntos de acogida habilitados en 21 localidades de la región.

21 residencias evacuadas

El Servicio Madrileño de Salud (Sermas), junto con los 380 profesionales y 150 vehículos del Summa 112, han llevado a cabo más de 2.000 atenciones. Los centros de salud han reabierto sus puertas en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y en Santa María de la Alameda.

La amenaza de los incendios también han obligado a evacuar a más de 1.300 personas de 21 residencias y centros de políticas sociales, mientras que los servicios autonómicos mantienen seguimiento del estado de otras 1.600 personas en situación de dependencia en domicilio o en puntos donde han sido desplazados.