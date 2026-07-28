Un bombero pone a todo el mundo contra su propio espejo con una pregunta que es clave para la prevención de incendios

Ángel Malanda, un bombero forestal de élite madrileño y delegado sindical de la CGT en Castilla y León, ha sido el autor de una emocionante carta con la que ha reflejado los sentimientos que le afloran tras ya varios días completos luchando contra el fuego en la zona de Ávila y Madrid en la que vive.

En una entrevista en la Cadena SER, Malanda ha asegurado que "después de cuatro noches de incendios, sentía la necesidad de escribir algo". "Como no voy al psicólogo, necesitaba desahogarme con el teclado y tenía mucho dolor, mucho llanto que soltar y fue la manera de soltar lo que llevaba aguantando estas cuatro noches", ha afirmado.

El especialista ha recordado que la mayor parte de sus compañeros de profesión viven en las zonas de los incendios porque tienen ahí las bases: "Nuestra relación con el entorno es directa. Hacemos trabajos preventivos los que tenemos la suerte de tener contratos anuales, o casi, y trabajamos la zona en la que luego vamos a intervenir y tenemos un vínculo emocional. Estos días he visto arder montes que son para mí mis recuerdos porque el paisaje es fundamental para construir una identidad. Si perdemos los paisajes, perdemos parte de nuestro ser".

Por ello, ha pedido que ellos, igual que otros profesionales que acuden a las zonas de emergencia, necesitan ayuda psicológica: "Hay gente que se ofrece a darnos ese apoyo, pero desde la administración no se está regulado en nuestro día a día. Es una procesión preciosa, amo mi profesión y no la cambiaría por nada, pero deberían cuidarnos un poco para que sigamos todos en esto porque hay gente que tras este episodio se está replanteando seguir".

Además, Malanda también ha reconocido que él no está preparado ni formado para actuar en los pueblos. "A mí no me han enseñado a meterme a un chalet a defenderlo y nos exponemos más de lo que ya nos veníamos exponiendo, entonces llegas a situaciones en las que empiezas a perder el control y es todo bastante aturdidor", ha afirmado.

La petición de Malanda

El especialista, entonces, también ha pedido a la propia población que colabore en mantener cuidado su propio entorno. "Cuando defendías Casavieja todo ardía y si tienes un olivar que podría haber amortiguado la llegada de las llamas pero no está desbrozado tenemos un enemigo más, entonces no puedo apagar la fachada de tu chalet si está ardiendo el olivar de al lado", ha descrito.

Por ello, ha pedido que cada uno se mire en su propio espejo: "Hay que hacer las responsabilidades compartidas, yo puedo poner a parir a las administraciones como el ayuntamiento, la diputación, la comunidad o gobierno que no han hecho su parte, pero que cada uno se mire para dentro y se pregunte si sus propiedades están como tienen que estar, si tiene su parcela desbrozada y si ha hecho todo lo que está en su mano".

"Es un efecto dominó, aquí si no tenemos nuestra parcela bien nos vamos a la mierda y perdemos 100, 200, 300 ó 400 años de evolución, ecosistema, biodiversidad y sustento. Si perdemos el vínculo con el entorno, lo perdemos absolutamente todo", ha sentenciado.