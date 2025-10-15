Un español que vivió en Londres cuenta lo que le pasó como respuesta a una mujer que se queja de los impuestos en España

Los impuestos y la subida a las cuotas de autónomos en España han vuelto a estar en boca de todo el mundo en las últimas horas, desde que se publicara la intención del Gobierno para subir las cuotas de autónomos entre 17 y 206 euros al mes a partir del año que viene.

En redes sociales, el tema ha tenido el mismo calado y se ha montado un gran debate al respecto. Una de las publicaciones más virales que se ha visto en X, la antigua Twitter, la ha firmado la tuitera @_Elicity_, que ha compartido su caso como autónoma residente en Reino Unido.

"Soy autónoma en UK. Aquí no pagas cuota y no se declaran impuestos si facturas menos de 15,000£/año (17.000 libras al año). No se paga IVA hasta facturar 80,000£ (92.000 euros). Lo de España es un robo a mano armada. Ah, pero salid a la calle por una guerra en oriente medio. Prioridades", se ha quejado, matizando en un segundo tuit que las cifras correctas son 12.570 £/año (14438 euros) y 90.000 £/año (103373 euros).

Este mensaje se ha hecho viral y ha recibido la respuesta, entre otros, del fotógrafo David de la Iglesia, que ha contado su caso: "Recuerdo que trabajé un verano en Londres. Me desmayé en un autobús atestado de gente sin aire acondicionado y me hicieron una placa en 2004 en una máquina de madera de 1960 después de recorrerme cuatro hospitales hasta encontrar un hospital que me atendiera de mi urgencia concreta".

Además, en una segunda publicación ha explicado que tuvo que pagar "con el seguro médico de mi compañero de curro" y ha dejado un reivindicativo mensaje apuntando que se puede defender unos servicios públicos y a la vez luchar contra un genocidio.

"Y sí, seguid protestando por tener servicios públicos de calidad y por parar todos los genocidios que haya en el mundo. Porque hay prioridades y prioridades", ha finalizado el fotógrafo.