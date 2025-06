Un estadounidense explica por qué piensa que los españoles parecen ricos: "Lo ocultáis"

Los youtubers 'María y Bryan', española y estadounidense, han publicado un vídeo hablando sobre por qué él cree que los españoles parecen ricos. Todo gira en torno a su perspectiva como un estadounidense viviendo en España y lo que ha ido viendo a lo largo de su experiencia.

"He estado deseando hablar sobre este tema hace mucho porque creo que no decís la verdad, no puede ser que podáis hacer las cosas que hacéis y de la manera en la que lo hacéis", le ha expresado a la mujer española al principio del vídeo, que ha acumulado más de 88.000 visitas en YouTube.

Según su perspectiva, cree que los españoles son ricos, o "parecen vivir una vida de ricos" porque se cogen vacaciones "después de vacaciones". Es decir, que no es que salgan de la ciudad en la que viven solo en vacaciones, sino que se aprovechan incluso los puentes o cada festivo para hacer una escapada.

"Lo hacemos por nuestra salud o ¿qué quieres, que seamos estadounidenses y nunca abandonemos nuestra ciudad natal?", le ha respondido de primeras, siempre de buen rollo. La española ha inquirido en que las vacaciones son fundamentales para los españoles: "Son sagradas".

"Cada vez que hay un día festivo aquí en Madrid, se queda vacía", ha reconocido Bryan. "Todos los puñeteros festivos, todo el mundo hace las maletas y se compran comida para el lugar a donde os vais, yo apenas puedo permitirme comprar comida para mi propio apartamento en Nueva York".

Han debatido y argumentado sobre el tipo de vida de los españoles, destacando que algunos hacen escapadas porque heredan casas en otros lugares de España, por lo que aprovechan cualquier festivo para 'desconectar'.