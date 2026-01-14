Estupefacción al ver decenas de paquetes de regalo tirados en un bosque

Decenas de paquetes tirados en bosque, unos abiertos, otros rotos... es lo que se encontró la policía local del municipio de Aislingen, en Alemania, justo antes del pasado día de Navidad. Ante la perplejidad de los residentes del municipio y la preocupación sobre si sus regalos navideños se encontraban entre esos paquetes, la policía se encuentra investigando el incidente, según ha publicado Gazzetta.

Los informes iniciales detallan que las autoridades centran sus investigaciones en el repartidor responsable de los envíos. Por ello, han instado a cualquier persona que haya detectado actividad sospechosa en la zona a contactar a las autoridades. El incidente plantea serias dudas sobre la seguridad y la fiabilidad de los servicios de mensajería, especialmente durante una temporada de alta demanda de pedidos de regalos como la Navidad.

Los paquetes hallados estaban destinados tanto a personas residentes en Ailingen como en la cercana localidad de Meersburg. Con la creciente popularidad de las compras en línea, cientos de consumidores rastrean sus pedidos con la esperanza de que lleguen a tiempo para las fiestas y, en esta ocasión, muchos se han llevado una gran decepción.

Los expertos señalan que, si un pedido aparece como "entregado" pero no ha llegado al destinatario, los consumidores deben comprobar primero en las casas vecinas, por si lo han dejado por error o lo ha recogido un conocido. Como alternativa, la policía aconseja contactar directamente con el repartidor o con la empresa.

La policía alemana investiga el incidente como "una posible violación del secreto postal". En un comunicado oficial, las autoridades indican que ha pedido al conductor, posiblemente el responsable de la entrega de los paquetes, que se presentara y diera explicaciones.

El caso destaca la importancia que tiene el contratar servicios de entrega fiables, particularmente durante períodos de alta demanda como el navideño, y muestra, además, los relevantes que es que las empresas de mensajería tener unos procedimientos de monitoreo adecuados para proteger a los consumidores.