Un exagente de la UCO entrenado por el FBI revela cuál es el gesto que delata a un psicópata y hay un famoso que lo cumple

En @elpodcastviral han tenido de invitado a un exagente de la UCO, entrenado por el FBI, que ha revelado cómo figuras públicas pueden revelar rasgos psicopáticos a través de su lenguaje no verbal y ha dado varias claves para identificar a uno de ellos.

Sobre si ha habido alguna persona conocida que este experto haya intentado leer y no le ha gustado lo que ha visto ha dicho que sí que hay alguna que otra. Sin decir el nombre ha dicho que esta persona concreta, muy famosa que "se vende en los medios como alguien muy cercano y emocional".

"Tú buscas psicópata en Google imágenes y seguro que sale. Palabra. Estoy en comprobaciones. Estoy comprobando cositas", ha relatado este experto. ¿Y cuáles son estas incongruencias?

"Muy fácil. Me dices Pincho, te gustaría venir la semana que viene a cenar? Ah guay, fenomenal, vamos a seguir con el podcast. Hostia, eso no es normal. No te puedo sonreír y que de buenas a primeras se me vaya la sonrisa completamente y seguir a otra cosa", ha contado.

"No es que disfrute haciendo mal a los demás pero no le importa"

"Acabo de impostar algo, ¿por qué lo estás impostando? Porque no lo sientes, ¿por qué no lo sientes? Ahí entramos en una rueda. Cuando ves muchas de estas, ves que una persona actúa sobre los demás de una manera muy altiva, carece de culpa a la hora de generar ciertas acciones con los demás", ha comentado de nuevo.

"No es que disfrute haciendo mal a los demás pero no le importa", ha zanjado sobre este tipo de personas.

En el mismo podcast se puede ver que "la clave está en las *incongruencias*: esa sonrisa que desaparece de golpe al cambiar de tema o la altivez sin rastro de culpa. Un vistazo experto a los mecanismos invisibles de la manipulación que es imposible ignorar al observar a tu alrededor".