Un exalmirante de la Armada señala por qué cree que la guerra en Irán "se ha terminado"

El almirante retirado de la Armada Española Juan Rodríguez Garat (1956), que estuvo 47 años de servicio, ha intervenido en el programa vespertino de LaSexta Más Vale Tarde para analizar la situación actual de la guerra en Irán y explicar por qué cree que “ha terminado”.

Garat considera que la fase militar ya ha concluido y que ahora comienza la etapa de las negociaciones. Lo hace en el contexto del llamado "Proyecto Libertad", con el que Donald Trump promete garantizar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, aunque sin acuerdo con Irán, que ha seguido atacando con misiles pese a la anunciada tregua.

Ahora, Trump ha amenazado al régimen iraní con "borrarles de la faz de la Tierra" si atacan buques de EEUU, tras la denuncia de varias embarcaciones que aseguran haber sido atacadas con misiles de crucero procedentes de Teherán. Iñaki López, presentador de MVT, no ha dudado en abordar la noticia: “Lo que pretende con las fragatas ahí desplegadas no es escoltar uno a uno a los barcos, cargueros y petroleros para que pasen a Ormuz, es estar haciendo de policía por el barrio”.

"Irán tampoco desea romper el alto el fuego"

"Me da la sensación de que no servirá de nada porque no va a haber ningún barco que se atreva a pasar por el estrecho de Ormuz, a no ser que EEUU se lo asegure… Y EEUU no puede asegurar eso", defendía López, que preguntaba a Garat por la situación actual.

Para el exalmirante, la situación en Ormuz "empeora un poco porque ha tensionado lo que ya ocurría en la zona": "El mensaje que puso en Truth Social, en el que decía que hablaba también en nombre de Irán, lo hizo sin hablar con Irán, como es característico en el presidente Trump".

"Yo creo que Irán tampoco desea romper claramente el alto el fuego, pero lo que ha ocurrido hoy es que han cruzado dos barcos y otros dos han sido atacados. El misil de crucero que parece haber interceptado Emiratos con origen en Irán podría ser el final del alto el fuego", ha analizado.

"La guerra se ha terminado"

Para Garat, ni EEUU, ni Israel ni Irán tienen el “menor interés” en volver a una situación de "hostilidades activas" y considera el alto el fuego “el mejor de los mundos posibles": "La guerra se ha terminado y el poder militar ha dado ya en Irán todo lo que podía dar de sí, a menos que se quiera hacer una escalada y enviar a la zona a 300.000 soldados que en este momento en EEUU están haciendo lo que hacen los soldados en tiempos de paz".

Lo que se ha terminado para el exalmirante es "la fase militar" y ahora quedaría "la fase de negociaciones, la fase política": "La guerra es la continuación de la política por otros medios y está por ver qué es lo que cada uno es capaz de sacar de todo esto".

Lo ideal para que la guerra termine, ya que "no va a tener un final militar porque se han terminado las operaciones militares sensatas" es que ninguno "pierda la cara, que uno diga: he destruido todas estas cosas y que el otro diga que ha sobrevivido al régimen". La situación "ideal" sería "un empate".