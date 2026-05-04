Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump amenaza a Irán con "borrarles de la faz de la Tierra" si atacan buques de EEUU
Global
Global

Trump amenaza a Irán con "borrarles de la faz de la Tierra" si atacan buques de EEUU 

Varias embarcaciones estadounidenses denuncian haber sido atacados con misiles de crucero procedentes de Teherán.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
El presidente de EEUU, Donald Trump, sale de la Casa Blanca a bordo del helicóptero Marine One, el 13 de febrero de 2026, en Washington.
El presidente de EEUU, Donald Trump, sale de la Casa Blanca a bordo del helicóptero Marine One, el 13 de febrero de 2026, en Washington.Peter W. Stevenson / The Washington Post via Getty Images

La diplomacia se aleja. Donald Trump ha amenazado con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si el país ataca buques estadounidenses en Ormuz

Las palabras del presidente norteamericano llegan después de que varias embarcaciones estadounidenses denunciasen haber sido atacados con misiles procedentes de Teherán.

En otro punto clave del enclave, Emiratos Árabes Unidos, aliado comercial de EEUU, ha notificado varios ataques de drones y proyectiles con origen en Irán. Una de sus aeronaves no tripuladas ha causado un "gran incendio" en las instalaciones petrolíferas de Fuyaira, zona clave del territorio emiratí.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos