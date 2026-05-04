Trump amenaza a Irán con "borrarles de la faz de la Tierra" si atacan buques de EEUU
Varias embarcaciones estadounidenses denuncian haber sido atacados con misiles de crucero procedentes de Teherán.
La diplomacia se aleja. Donald Trump ha amenazado con "borrar de la faz de la Tierra" a Irán si el país ataca buques estadounidenses en Ormuz.
Las palabras del presidente norteamericano llegan después de que varias embarcaciones estadounidenses denunciasen haber sido atacados con misiles procedentes de Teherán.
En otro punto clave del enclave, Emiratos Árabes Unidos, aliado comercial de EEUU, ha notificado varios ataques de drones y proyectiles con origen en Irán. Una de sus aeronaves no tripuladas ha causado un "gran incendio" en las instalaciones petrolíferas de Fuyaira, zona clave del territorio emiratí.