Cae en España la primera célula de 'The Base', la red neonazi que busca el caos

Parte del arsenal de los detenidos en la célula española de 'The Base', el 1 de diciembre de 2025.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas que supuestamente integraban la primera célula en España de la organización terrorista The Base, nacida en 2018 con el objetivo de alcanzar la supremacía blanca a través de ataques terroristas cometidos por redes de autocapacitación paramilitar.

Según informó este lunes la Policía, las detenciones, que se produjeron el pasado martes en la provincia de Castellón, tuvieron lugar tras detectar a principios de año a un individuo muy radicalizado y alineado con los postulados terroristas supremacistas de The Base. De los tres detenidos, el líder de la organización ya está en prisión provisional.

Esta organización opera como una red descentralizada y clandestina de pequeñas células operativas, cuyos principales postulados ideológicos son el supremacismo, el aceleracionismo militante (crear el caos mediante el terrorismo para acelerar el colapso del sistema) y la preparación para una guerra racial.

Los investigadores descubrieron una célula cohesionada, integrada por otras dos personas más, cuyos integrantes estaban altamente radicalizados y en disposición de realizar atentados. Comprobaron que los detenidos utilizaban las redes sociales para reclutar nuevos militantes, enaltecer acciones violentas de otras organizaciones terroristas y compartir con otros usuarios contenido audiovisual.

Acopio de armas y en contacto con el fundador

En los últimos meses, los detenidos habían endurecido su discurso radical y estaban dispuestos a realizar ataques selectivos para la causa. Eran inminentes.

Además, el líder de la célula española estaba en contacto directo con el fundador de 'The Base', quien hace un mes realizó un llamamiento para la consolidación de las células expandidas a nivel internacional y la ejecución de ataques selectivos con el fin de colapsar las instituciones democráticas occidentales.

Esto, sumado al acopio de armas observado, propició la detención del líder y sus dos máximos colaboradores.

Los agentes incautaron dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas, un completo equipamiento táctico militar, material y documentación de carácter aceleracionista y supremacista y propaganda neonazi, entre otros objetos. Agentes de Europol participaron en la fase de análisis de información.

De qué estamos hablando

The Base es un grupo paramilitar neonazi fundado en 2018 en Estados Unidos que busca el colapso del sistema mediante actos terroristas para imponer la supremacía blanca y que cuenta con células en Canadá, Australia, Sudáfrica y varios países europeos. Esta organización es considerada "terrorista" en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y, desde julio de 2024, en la Unión Europea (UE).

Según la policía estadounidenses y la Europol, su líder y fundador es Rinaldo Nazzaro, a quien se considera actualmente afincado en Rusia. Nazzaro, alias 'Norman Spear' y 'Roman Wolf', comenzó organizando grupos paramilitares en unos terrenos del estado de Washington que posteriormente se hicieron más presentes reclutando nuevos adeptos en internet.

La filosofía de esta organización es "acelerar" la caída de las instituciones -de ahí el termino 'aceleracionistas'- mediante actos terroristas para provocar el caos y dar paso a una guerra racial y en último término a un Estado de hombres blancos.

La red se articula mediante pequeñas células -dos o tres miembros- que se entrenan militarmente y captan nuevos adeptos a través de internet.

La primera referencia apareció en 2018 en la revista digital Vice que denunció que organizaciones neonazis en Estados Unidos y Canadá se estaban organizando en internet a través de una red denominada The Base, que estaba reclutando extremistas con experiencia militar y en el manejo de explosivos.

Miembros de ese grupo aparecen como responsables de actos de vandalismo contra sinagogas en los estados de Wisconsin y Michigan (2019) y otras actividades con objetivos terroristas en los dos años siguientes.

El 28 de octubre de 2021 un juez federal estadounidense condenó a otros dos individuos de 'The Base' a 9 años de cárcel cada uno por varios delitos con los que buscaban "promover el terrorismo" en Estados Unidos.

En Europa, un joven de Apulia (Italia) fue detenido en octubre de 2022 como responsable para The Base de prácticas de reclutamiento con fines de terrorismo internacional y propaganda e incitación a cometer discriminación racial, étnica y religiosa, informó la policía italiana.

Un año más tarde, en noviembre de 2023, Europol y Eurojust coordinaron una amplia operación internacional contra el terrorismo de extrema derecha que culminó con la detención de varios sospechosos en distintos países europeos.

La acción, dirigida desde La Haya, se desarrolló en Bélgica, Croacia, Alemania, Lituania, Rumanía e Italia, y permitió arrestar al menos a cinco personas e interrogar a otras siete.

La extrema derecha cuenta con cada vez más grupos organizados en España: desde Deport Them Now a los Active Club En su último informe anual, Seguridad Nacional avisó del incremento del "radicalismo de extrema derecha" en España con el rechazo a la inmigración como "uno de los discursos predominantes".