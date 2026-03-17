Un experto en café prueba la tostada con jamón de la que todos hablan y su veredicto sorprende a más de uno

En España hay pocas cosas más intocables que una tostada con jamón ibérico. Pan, aceite de oliva y producto de calidad. Fin. O eso parecía… hasta ahora.

Un vídeo de TikTok del creador @ikorekofi, especializado en café, ha puesto patas arriba una de las combinaciones más sagradas del desayuno español. ¿El motivo? Su propuesta: eliminar el aceite de oliva… y sustituirlo por café.

Sí, café.

"Esto es como echarle azúcar a una tarta de chocolate"

El vídeo arranca con una declaración de intenciones: "Te voy a decir cómo se hace la mejor tostada de jamón ibérico que nadie antes te había contado".

Y aquí es donde empieza el lío.

Según explica, el error está en algo que todos damos por hecho: añadir aceite de oliva. Para él, hacerlo es un fallo. "Es como si a una tarta de chocolate le echas azúcar por encima", afirma.

El argumento tiene base técnica. El experto explica que la grasa del jamón ibérico ya tiene más de un 60% de ácido oleico, por lo que añadir más grasa no potencia el sabor… sino que lo tapa.

El giro inesperado: café y piel de naranja

Pero lo que realmente ha llamado la atención llega después. Su receta propone algo completamente distinto:

Preparar un café solo

Mojar el pan en el café

Tostarlo después

Añadir jamón ibérico

Y rematar con un poco de piel de naranja rallada

Una combinación que, sobre el papel, suena extraña incluso para los más abiertos a experimentar.

El momento clave: la prueba

Tras montar la tostada, llega lo importante: probarla. Y aquí es donde el vídeo ha enganchado a miles de usuarios. El propio creador reconoce que iba con dudas. Pero tras el primer bocado, cambia el tono: “Me he sorprendido”.

Su conclusión es clara: el café funciona como maridaje con el jamón, acompañando el sabor en lugar de taparlo.

Redes divididas: ¿genialidad o sacrilegio?

Como era de esperar, el experimento no ha dejado indiferente a nadie. En comentarios, hay dos bandos muy claros: los que están dispuestos a probar algo nuevo -los menos- y los que consideran esto poco menos que un atentado gastronómico

Porque si hay algo sagrado en España, es el desayuno. Y tocar una tostada con jamón… tiene consecuencias. Aun así, el vídeo ha conseguido lo más difícil: hacer que miles de personas se planteen probar algo que, hace unos días, parecía impensable.

Y ahora la pregunta está en el aire: ¿te atreverías a cambiar el aceite por café?