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Un experto en café prueba la tostada con jamón de la que todos hablan y su veredicto sorprende a más de uno
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Un experto en café prueba la tostada con jamón de la que todos hablan y su veredicto sorprende a más de uno

El creador @ikorekofi propone una receta que rompe con todo lo establecido, sin aceite y con café, y su reacción final ha desatado el debate.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Tostada de jamón
Tostada de jamónGetty Images

En España hay pocas cosas más intocables que una tostada con jamón ibérico. Pan, aceite de oliva y producto de calidad. Fin. O eso parecía… hasta ahora.

Un vídeo de TikTok del creador @ikorekofi, especializado en café, ha puesto patas arriba una de las combinaciones más sagradas del desayuno español. ¿El motivo? Su propuesta: eliminar el aceite de oliva… y sustituirlo por café.

Sí, café.

"Esto es como echarle azúcar a una tarta de chocolate"

El vídeo arranca con una declaración de intenciones: "Te voy a decir cómo se hace la mejor tostada de jamón ibérico que nadie antes te había contado".

Y aquí es donde empieza el lío.

Según explica, el error está en algo que todos damos por hecho: añadir aceite de oliva. Para él, hacerlo es un fallo. "Es como si a una tarta de chocolate le echas azúcar por encima", afirma.

El argumento tiene base técnica. El experto explica que la grasa del jamón ibérico ya tiene más de un 60% de ácido oleico, por lo que añadir más grasa no potencia el sabor… sino que lo tapa.

El giro inesperado: café y piel de naranja

Pero lo que realmente ha llamado la atención llega después. Su receta propone algo completamente distinto:

  • Preparar un café solo
  • Mojar el pan en el café
  • Tostarlo después
  • Añadir jamón ibérico
  • Y rematar con un poco de piel de naranja rallada

Una combinación que, sobre el papel, suena extraña incluso para los más abiertos a experimentar.

El momento clave: la prueba

Tras montar la tostada, llega lo importante: probarla. Y aquí es donde el vídeo ha enganchado a miles de usuarios. El propio creador reconoce que iba con dudas. Pero tras el primer bocado, cambia el tono: “Me he sorprendido”.

Su conclusión es clara: el café funciona como maridaje con el jamón, acompañando el sabor en lugar de taparlo.

Redes divididas: ¿genialidad o sacrilegio?

Como era de esperar, el experimento no ha dejado indiferente a nadie. En comentarios, hay dos bandos muy claros: los que están dispuestos a probar algo nuevo -los menos- y los que consideran esto poco menos que un atentado gastronómico

Porque si hay algo sagrado en España, es el desayuno. Y tocar una tostada con jamón… tiene consecuencias. Aun así, el vídeo ha conseguido lo más difícil: hacer que miles de personas se planteen probar algo que, hace unos días, parecía impensable.

Y ahora la pregunta está en el aire: ¿te atreverías a cambiar el aceite por café?

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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