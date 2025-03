Un experto cata uno de los nuevos cafés de Mercadona y no duda en darle esta nota

El usuario de TikTok @cafemaxpag.es, especializado en contenido sobre café, ha probado el nuevo café de las máquinas que han instalado en algunos Mercadona y ha emitido un rotundo veredicto.

"He ido al Mercadona probar el café que tienen en las máquinas estas súper automáticas. No sé si está en todos lados, pero al menos en Valencia ya las tenemos. Vemos un café seguramente arábica, con un tueste bastante decente, pensaba que sería peor", señala.

"Hay dos tolvas: una para el café normal y otra para el descafeinado. Es una máquina súper automática gigante que muele al momento. El café estaba 1,20 aproximadamente, que no está nada mal de precio, y te lo sirven hasta en un vaso de cartón o plástico de estos. Tienes un montón de bebidas para escoger, incluso con leche, capuchino, café con leche, cortado, etc etc", describe.

El especialista destaca que "lo hace al momento y te indica en la pantalla todo lo que tienes que hacer y está bastante bien".

Dicho eso, empieza a probarlo. "No está malo del todo, pensé que iba a ser mucho peor. Tiene como un intento al principio de acidez, que eso es bueno, pero se va como una nota un poco química, y mira que no es descafeinado, y queda muy pesado en boca, muy amargo, tonos muy amaderados, humo, ceniza".

"El tueste es ligeramente alto, pero no tan alto como yo imaginaba. Tampoco está tan tan mal. ¿Es disfrutable? Solo no lo es. No es un café que tomes y digas: '¡Qué bueno está este café! No lo es. No es tan malo como pudiera llegar a imaginarme, pero para tomar solo no se disfruta", insiste.

El experto subraya que "con un poco de leche quizá sea aceptable": "Le pondría un 4. No es tan malo como pensaba, pero no es que le vayas a disfrutar".