Un experto en comunicación define cómo actúa Isabel Díaz Ayuso en redes sociales y no se deja nada en el tintero

El consultor en comunicación política y redes sociales Xavier Tomàs ha analizado en el podcast The Spin Cast cómo es la comunicación en redes sociales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y lo ha resumido en tres importantes ejes que no tienen desperdicio alguno.

El primer eje que ha mencionado es el de su agenda pública, es decir, los actos públicos con la prensa presente, y ha señalado que es "relativamente baja": "No digo que trabaje poco, digo que su porcentaje de actos con prensa es relativamente bajo comparado, por ejemplo, con Salvador Illa".

El segundo eje lo centra en la imagen. De hecho, para Tomàs es la presidenta autonómica que "más cuida la fotografía": "Hay actos donde básicamente Ayuso se ha hecho solo una foto muy buscada, muy importante, con mucho significado".

"Lo hace para que todo el mundo lo vea y le haga una foto"

Por último, ha analizado que Ayuso combina mensaje "local y nacional": "Una vez al mes, el Gobierno de Madrid, en lugar de reunirse en la Puerta del Sol, se reúne, por ejemplo, en Leganés". Y es precisamente después de esa reunión cuando la presidenta madrileña "comparece ante la prensa": "Y comparece con un cartel que pone delante de ella, en el atril: reunión de gobierno en Leganés".

Según el experto, lo hace para que "todo el mundo" lo vea, le haga una foto y "le salga una marca de agua como diciendo que Ayuso está en Leganés". Y esto, según explica en el citado podcast, deja un mensaje muy potente "en clave nacional española".

El motivo lo tiene muy claro: "Este mensaje en clave nacional está estudiado, que el corte saldrá poniendo que está en Leganés, no pierde la marca de agua local".

"La comunicación del PP es muy coral"

En la entrevista también ha analizado la comunicación del Partido Popular y asegura que tiene "dos cosas interesantes", como que cuenta con una comunicación "muy coral": "La mayoría de miembros del PP de ese comité de dirección de cada lunes, ellos mismos crean vídeos con su propio tono, perfil, lenguaje o tema".

Asegura que es una estrategia que no se da en el PSOE: "Los números 2, 3 y 4 del PSOE no crean vídeos como lo hace el PP, que tiene una potencialidad de partido muy cohesionado a nivel de discurso". Ha puesto como ejemplo la campaña en Andalucía de cara a las elecciones del 17 de mayo: "Todos los varones pueden ir a hacer campaña en Andalucía, esto no pasa en el PSOE".

Además, a nivel de "inconvenientes", sí admite que el PP no es capaz de convertir una ola de centro-derecha en una "ola de datos: "Si ahora Feijóo hiciese un vídeo pidiendo a la gente que se apunte al PP de una forma empática o simpática, en 24 horas el PP ganaría una base de datos de 5.000 personas".