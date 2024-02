Un experto en comunicación no verbal hace zoom en la cara de Letizia justo en ese momento y esto refleja

La reina Letizia ha sido noticia en España y por supuesto en el extranjero por un curioso momento que vivió justo al final de la recepción al cuerpo diplomático en el Palacio Real de Madrid.

En pleno besamanos a la reina se le cayó al suelo una pulsera de diamantes y zafiros que portaba en su mano derecha. Cuando acabó de saludar a todos los presentes, rápidamente se agachó y la recogió del suelo.

El experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero ha explicado en Mañaneros, de TVE, cómo fue la actuación de la reina desde su punto de vista como experto.

Ha señalado Ovejero que, haciendo zoom en la cara de la reina Letizia, ha podido observar que no hay "expresión de enfado".

"La reacción es muy positiva porque refleja naturalidad. Reacciona con total normalidad agachándose a cogerla. Seguridad, porque no se la ve dudar en ningún momento de 'ay dios mío, qué hago ahora'. Va firme. He hecho zoom sobre su rostro y no se ve ninguna expresión de enfado porque diga es la quinta vez que se me cae", ha apostillado.

"Está tranquila con la situación, la domina, y sale de la escena con una pequeña sonrisa. Así que muy bien", ha zanjado.

Este momento ha llegado hasta Reino Unido donde el Daily Mail le ha dedicado hasta una noticia en su portal.

En el titular, el rotativo asegura que Letizia recogió "elegantemente" la pulsera: "Como si hubiera salido de un cuento de hadas, Letizia sorprendió con un vestido estilo abrigo azul marino que apenas cubría sus zapatos".

"En un momento del día, se vio a la reina jugando con el cierre del brazalete, tal vez tratando de que se quedara quieto para no caerse una vez más. Letizia volvió a montar la pulsera sin ayuda y siguió adelante durante el día sin pompas ni estridencias", ha sentenciado el medio.