Un experto explica a los británicos 10 frases que deben saber antes de viajar a España y hay dos que son TELA 

El periódico británico Daily Express ha publicado un llamativo artículo en el que recoge varias frases que expertos de la plataforma de clases de español online Preply han asegurado que son "cruciales" para los turistas que piensen visitar España.

Según señala el texto, un portavoz de Preply destacó: "Mucha gente se centra en la diversión de su viaje, y con razón. Pero tomarse el tiempo para aprender algunas frases esenciales puede ser muy valioso si alguna vez te encuentras en una situación difícil".

Lo que más llama la atención son las dos primeras frases que figuran en el artículo. La primera, "ayuda": "Es posiblemente la palabra en español más importante que debes saber antes de tus vacaciones. Gritarla en caso de emergencia alertará a quienes estén cerca de que estás en apuros y necesitas ayuda".

La segunda es "llama a la Policía": "Nadie prevé necesitar ayuda policial durante las vacaciones, pero más vale prevenir que lamentar. Si estás en peligro o has presenciado un delito, esta frase te ayudará a obtener ayuda rápidamente".

En el listado también figuran otras como "necesito un médico", "¿hablas inglés?" y "me han robado". Sobre esta última señala: "Que te roben algo durante las vacaciones puede ser aterrador e incluso devastador. Sin embargo, con la frase adecuada, puedes explicar claramente lo sucedido y obtener la ayuda que necesitas".

Más frases que destaca el artículo: "No me siento seguro", "he perdido mi pasaporte", "necesito una ambulancia", "¿Dónde está la farmacia más cercana" y "tuve un accidente".