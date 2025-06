Un experto explica lo que está pasando con institutos y colegios públicos de España: muchos no se han dado cuenta

En el podcast @palabraclave.es han puesto sobre la mesa un asunto que puede que mucha gente desconozca, sobre todos aquellos que no tienen hijos en edad escolar: las reseñas de Google en los colegios e institutos públicos han desaparecido.

"Se han dado cuenta que las reseñas en colegios e institutos, los padres descargan toda su frustración ahí y son, a veces, opiniones muy muy sesgadas. La solución de Google ha sido: fuera reseñas", ha contado.

Ha añadido que no ocurre según la categoría del centro de formación: "Para escuela pública, escuela secundaria y primaria desaparecen las reseñas, no están. No he encontrado ningún colegio que la tenga". Pero sí existen reseñas para colegios bilingües.

En los comentarios muchos, pero muchos muchos, están afirmando que quitando las reseñas en Google se ocultan las denuncias por acoso y la inacción de algunos centros educativos.