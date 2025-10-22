Una experta en Recursos Humanos no puede creerse la foto que un candidato ha colocado en su currículum 

Alba Vilches, referente en el ámbito de los recursos humanos con más de 150.000 seguidores en redes sociales y más de 10 años de experiencia en el sector, ha compartido su estupefacción por la foto que un candidato colocó en su currículum y que se sale, y mucho, de las recomendaciones que suelen hacer los especialistas en este ámbito.

La experta admite que lo va a tener difícil para aguantar la risa mientras lo explica e incide en que todo lo que cuenta "es real, sin exagerar": "Lo he vivido, lo he visto y me lo he comido yo solita".

Dicho eso, señala que una de las cosas que ha visto varias veces han sido currículums "con fotos de personas en la playa y con gafas de sol tomándose una buena cerveza": "Eso a mí me dice que eres un súper currante".

Además, recuerda el caso de una persona que puso en "otros datos de interés": "A veces sueño con delfines. No sé si cuenta, pero a mí me parece importante". Dicho eso, aclara que no estaba intentando acceder a un puesto para trabajar con animales, ni en zoo ni para trabajar de veterinaria.

Más graciosa, según dice, le pareció una candidata que al final del currículum escribió: "Gracias por leer hasta aquí. Si me contratas, te invito a una caña". Peor, según avisa, son las fotos en bikini, que algo "bastante habitual". "Ahora menos, pero era bastante habitual. Recuerdo una época que llegaban fotos de bikini, pero estilo bikini desde el ombligo hasta arriba, bikini por atrás, bikini completo, bikini tumbado. Tío, que esto no es un book, que vas a trabajar con ropa. ¡Vístete!".

Las empresas de trabajo, como Adecco o Ranstad, han dado en numerosas ocasiones consejos para elegir una foto adecuada para el currículum. La primera, por ejemplo, resalta que lo más importante es que la imagen sea actual, que sea de buena calidad ("nada de selfies"), que el fondo siempre sea "neutro", que tu vestimenta sea formal ("no escojas una foto en la que salgas vestido de sport salvo que sea para trabajar en un gimnasio") y que no sea la de tu graduación.

Los errores más frecuentes

Ranstad, por su lado, ha señalado los errores más comunes a la hora de elegir la foto: