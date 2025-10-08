Tres reclutadoras cuentan las peores cosas que han visto en entrevistas de trabajo: la gente es increíble

Querer causar una buena primera impresión, demostrar que se tienen aptitudes profesionales y conseguir templar los nervios suelen ser los objetivos de los aspirantes que se enfrentan a una entrevista para un puesto de trabajo. Sin embargo, los profesionales de recursos humanos ven de todo, y también se enfrentan a casos en los que hay un claro pasotismo o suceden cosas insólitas.

En uno de sus últimos vídeos, la reclutadora de talento Ana Ramos, conocida en redes sociales como @reclutandovoy, ha preguntado a dos de sus compañeras qué es lo peor que han llegado a ver en una entrevista de trabajo y las respuestas desde luego que no tienen desperdicio.

"Al candidato y, justo detrás, un matamoscas", contesta la primera de ellas, quien se encontró con otra candidata que hizo la entrevista online, medio tumbada y "con la bata hasta arriba".

Quizá no es lo peor, porque la segunda reclutadora apostilla: "La madre, que sale en la entrevista con total confianza". "Y encima sigue el proceso con su hijo y atiende a las llamadas telefónicas", añade.

Ramos, por su parte, señala que lo peor que se ha encontrado ha sido "al candidato en calzoncillos".

La reclutadora deja un consejo para futuros candidatos: "Cuidado con el ruido visual, las actitudes, la iluminación y el fondo en las entrevistas de trabajo".

En los comentarios otros usuarios han recordado otras situaciones surrealistas en contextos similares: