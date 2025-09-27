Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un experto en redes sociales pide por favor que te deshagas de esto antes de hacerte fotos
Un experto en redes sociales pide por favor que te deshagas de esto antes de hacerte fotos

"En todas tus fotos hay un detalle que desata mi ira".

Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @alejandrovalledor@alejandrovalledor

El experto en redes sociales y creador de contenido Alejandro Valledor (@alejandrovalledor) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok pidiendo encarecidamente que los usuarios dejen de salir en todas sus fotos con este accesorio.

"En todas tus fotos hay un detalle que desata mi ira. ¡Y es el maldito Apple Watch!", ha comenzado diciendo el tiktoker al inicio del vídeo, haciendo referencia al reloj de moda que cuenta tus pasos y te mantiene permanentemente conectado.

"Foto en la boda de tu primo, asoma el Apple Watch. Selfie con el bol de yogur, ahí está también el Apple Watch. Outfit check en una calle aesthetic, pero con el Apple Watch puesto. No vaya a ser que no te cuente los 2.000 pasos hasta tu Iced Latte", ha bromeado Valledor.

"De primeras diré que no veo la utilidad más allá de calcular tu entreno. Y créeme que no eres uno de los de Olympo, puedes vivir sin él", ha destacado el creador de contenido en tono divertido.

"Y antes de que me digas: 'Ay, es que me manda las notificaciones del WhatsApp...'. Literal el antifomo plan. ¿Por qué querría ver los 189 mensajes pendientes de un grupo random en mi muñeca? ¡Pero si siempre tengo el móvil en silencio!", ha manifestado el tiktoker.

"Vaya que si te gusta el relojito este para entrenar muy bien, pero te voy a decir un secreto: te lo puedes quitar", ha afirmado el creador de contenido, imitando un susurro ante la cámara.

"Y al fin serás una persona normal durante una jornada, que parece que te has escapado de la cárcel. Y, sobre todo, si te haces fotos", ha concluido el experto en redes sociales, quien ya ha superado las 50.000 visualizaciones con su cómico vídeo.

"Real, que falta de gusto. Y ecima por el mismo precio puedes tener un reloj clásico y elegante"; "Y la mitad del tiempo lo llevan sin batería"; "Yo pensaba que era la única que los odiaba", "Nunca conseguirás ofenderme Alejandro", han cido algunos de los comentarios de los usuarios.

