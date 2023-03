Cuenta que su reloj 'Apple Watch' no detecta su muñeca y el por qué deja atónito a medio TikTok

El usuario de TikTok @pablocesofficial ha publicado un vídeo relatando lo que le ha pasado con su nuevo reloj Apple Watch que, porque por alguna razón, el dispositivo no detectaba su muñeca y, por tanto, se bloqueaba constantemente.

Para entender el problema, ha explicado primero que, cuando el aparato detecta que está correctamente anclado a una muñeca, se desbloquea para ser usado. Sin embargo, cuando presupone que te lo has quitado, "se bloquea y te pide el código de desbloqueo" para utilizarlo.

Como no entendía lo que ocurría, porque el reloj estaba siempre apagado, acudió a una tienda Apple y la explicación ha provocado un aluvión de comentarios en la red, además de más de 66.000 reproducciones y hasta 4.000 'me gusta'.

"Busqué primero por Internet y no encontré nada. Pensé bueno 'se me jodió el sensor'. Vale, no pasa nada, está en garantía", ha empezado relatando el internauta, por lo que acudió a Apple en busca de una solución.

"Según le explico al chico lo que me pasa, le enseño la muñeca con el reloj y a que no sabéis qué es lo primero que me dice.... que es por los tatuajes, que por eso (el sensor) no detecta (la muñeca)", ha continuado explicando.

Para su alivio, ha encontrado "una posición un poco más atrás" y ya funciona bien. "Pero, tengo tatuajes en los dos brazos, así que vaya putada. No se me hubiese ocurrido en la vida", ha añadido.

Algunos usuarios le han recomendado "desactivar la detección de muñeca" para no tener ese problema o incluso comprar "parches" dedicados precisamente a evitar estas situaciones. Muchos internautas han asegurado haber pasado por lo mismo.