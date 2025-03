Un experto resalta un importante detalle que pasó desapercibido de la tensa reunión entre Trump y Zelenski

José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, ha compartido un extenso análisis de la escena que ha dado la vuelta al mundo sobre la tensa reunión que mantuvieron este viernes el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

"Lo que he visto en esta reunión ante las cámaras no lo había contemplado jamás y llevo más de 10 años analizando este tipo de situaciones", ha asegurado, antes de explicar que "Trump iba decidido a humillar a Zelenski y éste, a su vez, se imaginaba lo que se le venía encima".

El experto ha hablado de tres fases. La primera, a la entrada a la Casa Blanca, cuando "le menospreció por el vestuario"; la segunda, colocándose junto a su vicepresidente J.D. Vance, "donde vemos un 2 contra 1" que "deja en inferioridad de condiciones al que va en solitario".

José Luis Martín Ovejero ha destacado que la tercera fase tiene que ver con la comunicación muy agresiva de Trump hacia Zelenski. "Trump se ha mostrado muy agresivo en su comunicación, tanto verbal como no verbal. Centrándome en la segunda, ha tenido incontables expresiones faciales de ira y ha utilizado mucho para comunicarse el estiramiento del dedo índice, el llamado dedo acusador", ha expuesto.

Pero el experto también ha visto algo que le ha llamado la atención del presidente de Ucrania, no estaba "nada sorprendido". "Vamos, que se lo esperaba. Si lo que ha ocurrido le hubiera sorprendido al ucraniano, hay unas reacciones de comunicación no verbal que lanza el cerebro de manera automática que habría advertido y no ha sido así: microexpresiones de sorpresa y alejamientos corporales", ha defendido.

Entre sus conclusiones, destaca el resumen que ha hecho del comentado encuentro. "Estoy seguro de que, tras esta reunión, ha conseguido más apoyos Zelenski que Trump. Tras esta reunión, Trump se ha ganado a Putin, pero Zelenski se ha ganado a gran parte del género humano", ha sentenciado.