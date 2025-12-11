Rafa, experto en RRHH: "No cambies de trabajo sin antes recuperarte del actual, lo que haces es llevarte la misma frustración a otro sitio"

Sufrir estrés laboral de forma constante puede acabar derivando en una situación de burnout, es decir, en el síndrome del trabajador quemado. Se trata de un estado que se caracteriza por el padecimiento de un agotamiento físico, mental y emocional crónico provocado por el trabajo.

Cuando un trabajador se quema, lo habitual es que busque cambiar de trabajo e incorporarse a otro empleo de manera urgente. Sin embargo, Rafa Alonso, especialista en RRHH y Bienestar Laboral, asegura que tomar esa decisión es un error.

En un vídeo en su cuenta en la red social TikTok (@rafaalonsobienestar), el experto ha aconsejado no cambiar de trabajo sin antes recuperarse del empleo actual. De lo contrario, es muy probable que el trabajador acabe quemándose también en su nuevo puesto.

"Si no te has recuperado, lo que haces es llevarte el mismo cansancio, la misma frustración y el mismo vacío al siguiente sitio. Y claro, al principio parece que sí, que todo va mejor. Pero pasado un tiempo, vuelven las mismas sensaciones, la falta de energía, la apatía, esa sensación de que hagas lo que hagas no te llena…", ha advertido el especialista en RRHH.

"Te recomiendo que te cures, que reconectes contigo"

Por ello, lo que recomienda el experto en Bienestar Laboral es que "antes de tomar una decisión tan comprometida como cambiar de trabajo, te recomiendo que te cures, que descanses, que reconectes contigo".

En ese sentido, Rafa Alonso ha destacado que "no se puede construir una nueva etapa desde el agotamiento. Recuperarse bien significa volver a sentirte tú. Significa tener claridad sobre lo que quieres, sobre lo que no y sobre lo que estás dispuesto o dispuesta a tolerar. Y solo desde ahí puedes elegir con calma sin que el cansancio y las emociones desbordadas decidan por ti".

"Cambiar de trabajo puede ser parte de la solución, pero no es la solución. Primero recupérate, luego decide. Así que ya sabes, cuídate y cuida tu salud mental", ha subrayado el experto.