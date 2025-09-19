Un experto en vino da este consejo para evitar la resaca

Una persona sirviendo una copa de vino en un bar en una imagen de archivo.

Tomarte unos vinos con amigas o un un par de copas el fin de semana puede sonar a un plan de lo más divertido, pero si no andas con un poco de ojo también es posible que a la mañana siguiente te arrepientas un poco de estas decisiones.

Y es que lo cierto es que, en muchas ocasiones, el consumo de alcohol acaba pasando factura. Dolor de cabeza, niebla mental, fatiga, deshidratación, cambios en el estado de áninmo... estos son solo algunos síntomas de la temida resaca.

Pero para intentar evitar a toda costa esta situación, el experto en enología Pablo Teipro (@pabloteipro) ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram dando un útil consejo sobre qué hacer antes de beber alcohol para reducir la resaca.

"Si vas a beber vino tinto, vino blanco, ginebra, ron o whisky, antes un poquito de queso siempre viene bien", ha asegurado el experto en vino al inicio del vídeo, el cual ha superado ya los 1,7 millones de visualizaciones y los 65.000 'me gustas'.

"Esto pasa porque las proteínas y grasas del queso recubren el estómago como si fuesen un protector y así el alcohol no entra de forma tan directa, lo que hace que tengas menos resaca", ha explicado Teipro.

"Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a beber destilados o fermentados, un poquito de queso antes hace bien", ha aconsejado el enólogo.

Un sencillo y curioso consejo que ha sido una alegría para más de un usuario, quienes han asegurado que a partir de ahora no van a olvidarse de este delicioso paso previo.

"Diosss, ¡trucazo! Además me encanta el queso"; "Mal día para los intolerantes"; "Yo mañana me meteré 5/6 gin tonics así que calculo que mínimo una cuña de 300 gramos de queso semi-curado", han comentado algunos usuarios.

"De esos buenos trucos de la abuela. Recuerdo que la mía me hacía tomar una cucharada de aceite de oliva antes de tomar mis copitas de vino", ha apuntado otra internauta, rememorando otro poular truco casero.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.